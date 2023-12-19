Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph - 19.12.2023 Украина.ру
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Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph - 19.12.2023 Украина.ру
Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
Великобритания в ближайшие недели подпишет с Украиной десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом для борьбы с Россией. Об этом со ссылкой на британские официальные лица сообщает Telegraph
2023-12-19T06:32
2023-12-19T06:32
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"Британия будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Чёрное море в рамках десятилетнего пакта о безопасности, который будет подписан в ближайшие недели. Меморандум о взаимопонимании связывает (Лондон) обещанием "поддерживать Киев в борьбе" против России, путём предоставления военной поддержки, ориентированной на боевые единицы ВМФ, а также финансовой помощи и обмена разведданными", - говорится в материале издания.По словам собеседников газеты из минобороны, Киеву в рамках пакта может быть направлено как наземное оружие, так и авиасредства. Соглашение основывается на недавнем заявлении о том, что Великобритания возглавит новую морскую коалицию вместе с Норвегией, в рамках которого Киев получит два тральщика британских ВМФ. Telegraph отмечает, что пактом предполагается предоставление Киеву гарантий и после окончания конфликта.По информации газеты, на прошлой неделе на саммите ЕС страны-члены Евросоюза также пообещали Киеву дальнейшие поставки оружия в течение следующих четырёх лет в рамках сделки на 20 миллиардов евро.
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новости, великобритания, украина, вмф, военная помощь, сво
Новости, Великобритания, Украина, ВМФ, военная помощь, СВО

Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph

06:32 19.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Великобритания в ближайшие недели подпишет с Украиной десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом для борьбы с Россией. Об этом со ссылкой на британские официальные лица сообщает Telegraph
"Британия будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Чёрное море в рамках десятилетнего пакта о безопасности, который будет подписан в ближайшие недели. Меморандум о взаимопонимании связывает (Лондон) обещанием "поддерживать Киев в борьбе" против России, путём предоставления военной поддержки, ориентированной на боевые единицы ВМФ, а также финансовой помощи и обмена разведданными", - говорится в материале издания.
По словам собеседников газеты из минобороны, Киеву в рамках пакта может быть направлено как наземное оружие, так и авиасредства. Соглашение основывается на недавнем заявлении о том, что Великобритания возглавит новую морскую коалицию вместе с Норвегией, в рамках которого Киев получит два тральщика британских ВМФ. Telegraph отмечает, что пактом предполагается предоставление Киеву гарантий и после окончания конфликта.
По информации газеты, на прошлой неделе на саммите ЕС страны-члены Евросоюза также пообещали Киеву дальнейшие поставки оружия в течение следующих четырёх лет в рамках сделки на 20 миллиардов евро.
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Заголовок открываемого материала
06:58Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
06:32Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
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