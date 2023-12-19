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Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС - 19.12.2023 Украина.ру

Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС

Самолёт Ил-76 МЧС с заключительной группой российских граждан и их родственников, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба МЧС РФ в ночь на 19 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-19T03:34

2023-12-19T03:34

2023-12-19T03:34

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эвакуация

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"Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан России. Самолёт Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей", - говорится в сообщении.Всего из зоны палестино-израильского конфликта российские спасатели эвакуировали 1124 человека, из них 518 детей - всех изъявивших желание покинуть зону конфликта граждан России и членов их семей."В соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. По поручению главы МЧС России прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой", - добавили в ведомстве.

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новости, россия, москва, домодедово, мчс рф, ближний восток, сектор газа, палестино-израильский конфликт, эвакуация