"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052202393.html
"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации - 19.12.2023 Украина.ру
"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
Мобилизованные хорошо показали себя в зоне СВО, 14 из них удостоились звания Герой России. МО РФ сейчас набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-12-19T05:40
2023-12-19T05:40
новости
вс рф
мобилизация
владимир путин
герой россии
срочники
доброволец
срочники
армия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6a7cd481c7a176010ba189f06c71fe.jpg
Минобороны РФ сейчас набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов собирали по всей России. Очень много военных отправили казаки, народ собрался мотивированный, рассказал эксперт.Касательно самих мобилизованных президент РФ Владимир Путин сказал, что они очень хорошо себя показали и что 14 из них удостоились звания Герой России. Эти люди действительно обстрелялись в зоне СВО, добавил политолог.По мнению эксперта, со временем МО РФ будет делать упор на срочников. Но никто не будет их отправлять на передовую. Но они будут выполнять второстепенные функции, чтобы высвободить в рядах армии "активные штыки". Например, срочники могут стоять на блокпостах на освобожденных территориях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052183950.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a26c6f275b1c21a3834a04b993d5ef9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, мобилизация, владимир путин, герой россии, срочники, доброволец, срочники, армия, сво, спецоперация, украина
Новости, ВС РФ, мобилизация, Владимир Путин, Герой России, срочники, доброволец, срочники, Армия, СВО, Спецоперация, Украина

"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации

05:40 19.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Мобилизованные хорошо показали себя в зоне СВО, 14 из них удостоились звания Герой России. МО РФ сейчас набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Минобороны РФ сейчас набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов собирали по всей России. Очень много военных отправили казаки, народ собрался мотивированный, рассказал эксперт.
Касательно самих мобилизованных президент РФ Владимир Путин сказал, что они очень хорошо себя показали и что 14 из них удостоились звания Герой России. Эти люди действительно обстрелялись в зоне СВО, добавил политолог.
"С другой стороны, он (президент РФ Владимир Путин.- Ред.) же не мог сказать, что в следующем году будет вторая волна мобилизации. Если бы он это сказал, тут бы начался шум и треск. Путин хочет успокоить людей. Но он никого не обманывает. Потому что людей хватает", - отметил Перенджиев.
По мнению эксперта, со временем МО РФ будет делать упор на срочников. Но никто не будет их отправлять на передовую. Но они будут выполнять второстепенные функции, чтобы высвободить в рядах армии "активные штыки". Например, срочники могут стоять на блокпостах на освобожденных территориях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украинский флаг
Вчера, 06:28
Большая часть — психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществеВ январе этого года Украина прошла демографическую точку невозврата, и чем бы сейчас ни закончились боевые действия, последствия будут ощущаться еще 50 лет, заявил украинский политолог-эмигрант Михаил Чаплыга в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Он напомнил о "парагвайском сценарии" — вот что ждет Украину
 
НовостиВС РФмобилизацияВладимир ПутинГерой РоссиисрочникидоброволецсрочникиАрмияСВОСпецоперацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:58Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
06:32Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
06:02 "Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
06:00"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
05:50"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
05:40"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
05:30"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
05:24Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ
05:20Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
05:10Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
05:00Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой
04:58В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
04:50"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ
04:43Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник
04:30Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
04:20Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
04:10Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ
04:01В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
04:00Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
03:34Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Лента новостейМолния