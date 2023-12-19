https://ukraina.ru/20231219/1052202393.html

"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации

"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации - 19.12.2023 Украина.ру

"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации

Мобилизованные хорошо показали себя в зоне СВО, 14 из них удостоились звания Герой России. МО РФ сейчас набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-12-19T05:40

2023-12-19T05:40

2023-12-19T05:40

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мобилизация

владимир путин

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срочники

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Минобороны РФ сейчас набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда бойцов собирали по всей России. Очень много военных отправили казаки, народ собрался мотивированный, рассказал эксперт.Касательно самих мобилизованных президент РФ Владимир Путин сказал, что они очень хорошо себя показали и что 14 из них удостоились звания Герой России. Эти люди действительно обстрелялись в зоне СВО, добавил политолог.По мнению эксперта, со временем МО РФ будет делать упор на срочников. Но никто не будет их отправлять на передовую. Но они будут выполнять второстепенные функции, чтобы высвободить в рядах армии "активные штыки". Например, срочники могут стоять на блокпостах на освобожденных территориях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052183950.html

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новости, вс рф, мобилизация, владимир путин, герой россии, срочники, доброволец, срочники, армия, сво, спецоперация, украина