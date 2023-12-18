ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052203396.html
ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский
ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский - 18.12.2023 Украина.ру
ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский
О вынужденном сворачивании операций ВСУ сообщил журналистам Reuters украинский генерал Александр Тарнавский
2023-12-18T16:42
2023-12-18T16:42
новости
новости украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_82f965090edc3ce4b694dec7da4b2c06.jpg
Украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов. Из-за этого командование отменило некоторые военные операции. По всей линии фронта наблюдается нехватка боеприпасов, особенно "постсоветского" калибра - 122 и 152 мм, заявил Тарнавский.Генерал Александр Тарнавский выступил после того, как законодатели-республиканцы одобрили пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов, а Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро (54,5 миллиарда долларов) из средств Европейского Союза, выделяемых Киеву на борьбу с вторжением России.Он назвал это "очень большой проблемой". Тарнавский сказал, что нехватка артиллерийских снарядов является "очень большой проблемой", а сокращение иностранной военной помощи оказывает влияние на поле боя.
https://ukraina.ru/20231218/1052201395.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_3fb0afdeba19c7cdd2ef7c309afe791a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, всу
Новости, Новости Украины, ВСУ

ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский

16:42 18.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Читать в
О вынужденном сворачивании операций ВСУ сообщил журналистам Reuters украинский генерал Александр Тарнавский
Украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов. Из-за этого командование отменило некоторые военные операции. По всей линии фронта наблюдается нехватка боеприпасов, особенно "постсоветского" калибра - 122 и 152 мм, заявил Тарнавский.
Генерал Александр Тарнавский выступил после того, как законодатели-республиканцы одобрили пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов, а Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро (54,5 миллиарда долларов) из средств Европейского Союза, выделяемых Киеву на борьбу с вторжением России.
Он назвал это "очень большой проблемой".

"Те объемы, которые мы имеем, нам сегодня недостаточны, учитывая наши потребности. Итак, мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые перед собой поставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно их предусмотреть. Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами) - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта", — сказал Тарнавский.

Тарнавский сказал, что нехватка артиллерийских снарядов является "очень большой проблемой", а сокращение иностранной военной помощи оказывает влияние на поле боя.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
15:31
Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУСитуация на фронте не является патовой, заверил Главнокомандующий ВС Украины
 
НовостиНовости УкраиныВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
17:22Лавров предложил США и Великобритании отнестись к Украине как к сектору Газа
17:20"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи Запада
17:02Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты
16:58Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
16:42ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский
16:03"Я не астролог и не гадалка". Балицкий прогнозирует высокую поддержку Путина на выборах в Запорожье
16:00"Мы похоронили слишком много избирателей". Почему на Украине сформировался политический кризис
15:46Военкорам Сапонькову и Стешину запенили двери, полиция возбудила дело о хулиганстве
15:43Залужный выступил против усиления мобилизации
15:31Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУ
15:02Украина в лидерах по производству наркотиков, это угрожает России и Европе - Кузнецова
15:02Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тыла
14:34"Это сделано специально под мою встречу" – Залужный о прослушке в кабинете
14:23Энергетическая ловушка: до чего докричались страны ЕС и что в США пишут о нефти из России - Юшков
14:0019 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского
13:59На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет
13:57Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
13:33Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков
13:27Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян
Лента новостейМолния