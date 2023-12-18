ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
О вынужденном сворачивании операций ВСУ сообщил журналистам Reuters украинский генерал Александр Тарнавский
Украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов. Из-за этого командование отменило некоторые военные операции. По всей линии фронта наблюдается нехватка боеприпасов, особенно "постсоветского" калибра - 122 и 152 мм, заявил Тарнавский.
Генерал Александр Тарнавский выступил после того, как законодатели-республиканцы одобрили пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов, а Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро (54,5 миллиарда долларов) из средств Европейского Союза, выделяемых Киеву на борьбу с вторжением России.
Он назвал это "очень большой проблемой".
"Те объемы, которые мы имеем, нам сегодня недостаточны, учитывая наши потребности. Итак, мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые перед собой поставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно их предусмотреть. Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами) - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта", — сказал Тарнавский.
Тарнавский сказал, что нехватка артиллерийских снарядов является "очень большой проблемой", а сокращение иностранной военной помощи оказывает влияние на поле боя.