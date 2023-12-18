ВСУ свернули некоторые операции из-за нехватки западной помощи – Тарнавский

"Те объемы, которые мы имеем, нам сегодня недостаточны, учитывая наши потребности. Итак, мы перераспределяем их. Мы перепланируем задачи, которые перед собой поставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно их предусмотреть. Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими (снарядами) - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта", — сказал Тарнавский.