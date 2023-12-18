Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУ - 18.12.2023 Украина.ру
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Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУ
Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУ - 18.12.2023 Украина.ру
Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУ
Ситуация на фронте не является патовой, заверил Главнокомандующий ВС Украины
2023-12-18T15:31
2023-12-18T15:31
новости
новости украины
всу
контрнаступление
валерий залужный
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Главком ВСУ Валерий Залужный отказался комментировать журналистам сообщения о якобы возможном контрнаступлении украинских войск.Вопрос журналисты задали в связи с публикацией немецкого издания Welt, о том, что Украина готовит новое контрнаступление. Залужный заверил журналистов, что ситуаций на фронте не является патовой.
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Новости, Новости Украины, ВСУ, контрнаступление, Валерий Залужный

Залужный отказался говорить о новом контрнаступлении ВСУ

15:31 18.12.2023
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ
Читать в
Ситуация на фронте не является патовой, заверил Главнокомандующий ВС Украины
Главком ВСУ Валерий Залужный отказался комментировать журналистам сообщения о якобы возможном контрнаступлении украинских войск.
"Нельзя об этом говорить. Иначе это будет шоу, цена его – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае".
Вопрос журналисты задали в связи с публикацией немецкого издания Welt, о том, что Украина готовит новое контрнаступление.
Залужный заверил журналистов, что ситуаций на фронте не является патовой.
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря, 09:55
Откровенное интервью Залужного переполошило западные страны - СМИСлова главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте удивила западных лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника
 
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