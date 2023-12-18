Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ - 18.12.2023 Украина.ру
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Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ - 18.12.2023 Украина.ру
Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
Прослушивающее устройство обнаружили в кабинете Константина Бушуева - личного помощника главнокомандующего ВСУ. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах
2023-12-18T13:57
2023-12-18T13:57
прослушка
новости
всу
валерий залужный
украина
полиграф
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"После обнаружения микрофона (у главкома ВСУ Валерия Залужного. – Ред.) был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф", - говорится в материале.Накануне Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" писало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников.
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прослушка, новости, всу, валерий залужный, украина, полиграф
прослушка, Новости, ВСУ, Валерий Залужный, Украина, полиграф

Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ

13:57 18.12.2023
 
© CC0, PixabayНаушники
Наушники
© CC0, Pixabay
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Прослушивающее устройство обнаружили в кабинете Константина Бушуева - личного помощника главнокомандующего ВСУ. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах
"После обнаружения микрофона (у главкома ВСУ Валерия Залужного. – Ред.) был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф", - говорится в материале.
Накануне Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело.
Издание "Украинская правда" писало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
07:14
У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУСлужба безопасности Украины (СБУ) подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный для работы
 
прослушкаНовостиВСУВалерий ЗалужныйУкраинаполиграф
 
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