https://ukraina.ru/20231218/1052194567.html

Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ

Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ - 18.12.2023 Украина.ру

Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ

Прослушивающее устройство обнаружили в кабинете Константина Бушуева - личного помощника главнокомандующего ВСУ. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах

2023-12-18T13:57

2023-12-18T13:57

2023-12-18T13:57

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"После обнаружения микрофона (у главкома ВСУ Валерия Залужного. – Ред.) был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф", - говорится в материале.Накануне Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" писало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников.

https://ukraina.ru/20231218/1052186294.html

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прослушка, новости, всу, валерий залужный, украина, полиграф