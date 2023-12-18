https://ukraina.ru/20231218/1052194567.html
Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ - 18.12.2023 Украина.ру
Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
Прослушивающее устройство обнаружили в кабинете Константина Бушуева - личного помощника главнокомандующего ВСУ. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах
2023-12-18T13:57
2023-12-18T13:57
2023-12-18T13:57
прослушка
новости
всу
валерий залужный
украина
полиграф
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"После обнаружения микрофона (у главкома ВСУ Валерия Залужного. – Ред.) был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф", - говорится в материале.Накануне Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" писало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников.
https://ukraina.ru/20231218/1052186294.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
прослушка, новости, всу, валерий залужный, украина, полиграф
прослушка, Новости, ВСУ, Валерий Залужный, Украина, полиграф
Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
Прослушивающее устройство обнаружили в кабинете Константина Бушуева - личного помощника главнокомандующего ВСУ. Об этом 18 декабря сообщило украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах