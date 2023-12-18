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Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо

Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо - 18.12.2023 Украина.ру

Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо

Украинские власти в оккупированной ими части Херсонской области не управляют городским хозяйством, лишь изредка приезжают в Херсон, заявил 18 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости

2023-12-18T11:55

2023-12-18T11:55

2023-12-18T11:55

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Ранее население Херсона составляло 340 тысяч человек. Сейчас, по приблизительным расчётам, там осталось 60 тысяч жителей. Сальдо отметил, что многие успели переехать на левый берег, но часть населения, зачастую преклонного возраста, в силу физических возможностей остались над подконтрольной Украине территории.Глава региона подчеркнул, что буквально за две недели из Херсона и правого берега Херсонской области было переселено на левый берег более 120 тысяч жителей."Всё то, что сейчас там (в Херсоне. – Ред.) происходит, это место для мародёрства и грабежа для украинских военных", - заявил он.Сальдо отметил, что украиснкие военнослужащие занимаются мародёрством в меньшей степени, зачастую это делают те, которые целенаправленно приезжают в оставленные дома.Назначенные Украиной представители не управляют городским хозяйством, ничего не делают, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. "Можно сказать, что это серая зона, а в серой зоне всегда плохо живётся", резюмировал Сальдо.

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новости, россия, новые регионы, херсонская область, херсон, владимир сальдо, украина, мародерство