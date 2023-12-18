Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052192374.html
Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо
Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо - 18.12.2023 Украина.ру
Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо
Украинские власти в оккупированной ими части Херсонской области не управляют городским хозяйством, лишь изредка приезжают в Херсон, заявил 18 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
2023-12-18T11:55
2023-12-18T11:55
новости
россия
новые регионы
херсонская область
херсон
владимир сальдо
украина
мародерство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047299771_0:0:3432:1932_1920x0_80_0_0_8b5f075d7395a86900dbc5a7641a6cff.jpg
Ранее население Херсона составляло 340 тысяч человек. Сейчас, по приблизительным расчётам, там осталось 60 тысяч жителей. Сальдо отметил, что многие успели переехать на левый берег, но часть населения, зачастую преклонного возраста, в силу физических возможностей остались над подконтрольной Украине территории.Глава региона подчеркнул, что буквально за две недели из Херсона и правого берега Херсонской области было переселено на левый берег более 120 тысяч жителей."Всё то, что сейчас там (в Херсоне. – Ред.) происходит, это место для мародёрства и грабежа для украинских военных", - заявил он.Сальдо отметил, что украиснкие военнослужащие занимаются мародёрством в меньшей степени, зачастую это делают те, которые целенаправленно приезжают в оставленные дома.Назначенные Украиной представители не управляют городским хозяйством, ничего не делают, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. "Можно сказать, что это серая зона, а в серой зоне всегда плохо живётся", резюмировал Сальдо.
https://ukraina.ru/20231218/1052189804.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047299771_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_7b7faa4d43bad129292627464219764c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новые регионы, херсонская область, херсон, владимир сальдо, украина, мародерство
Новости, Россия, Новые регионы, Херсонская область, Херсон, Владимир Сальдо, Украина, мародерство

Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо

11:55 18.12.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские власти в оккупированной ими части Херсонской области не управляют городским хозяйством, лишь изредка приезжают в Херсон, заявил 18 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
Ранее население Херсона составляло 340 тысяч человек. Сейчас, по приблизительным расчётам, там осталось 60 тысяч жителей. Сальдо отметил, что многие успели переехать на левый берег, но часть населения, зачастую преклонного возраста, в силу физических возможностей остались над подконтрольной Украине территории.
Глава региона подчеркнул, что буквально за две недели из Херсона и правого берега Херсонской области было переселено на левый берег более 120 тысяч жителей.
"Всё то, что сейчас там (в Херсоне. – Ред.) происходит, это место для мародёрства и грабежа для украинских военных", - заявил он.
Сальдо отметил, что украиснкие военнослужащие занимаются мародёрством в меньшей степени, зачастую это делают те, которые целенаправленно приезжают в оставленные дома.

"Марионеточного управленческого персонала в Херсоне нет. Они там вещают, эти гауляйтеры, якобы как назначенные главы администраций, что они в Херсоне. Они не в Херсоне. Они приезжают в Херсон и уезжают", - заявил Сальдо.

Назначенные Украиной представители не управляют городским хозяйством, ничего не делают, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. "Можно сказать, что это серая зона, а в серой зоне всегда плохо живётся", резюмировал Сальдо.
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
09:33
Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - СальдоУкраинские власти в оккупированной ими части Херсонской области ограничили для мужчин возможность выезда за её пределы, заявил 18 декабря губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
 
НовостиРоссияНовые регионыХерсонская областьХерсонВладимир СальдоУкраинамародерство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа
12:23Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"
12:22"Купите квадрокоптер вместо премий": закарпатский депутат не поделил бюджет и отомстил гранатами
12:01Politico: эйфория прошла, Зеленскому пора подумать о смене правительства
11:58Украину ждёт сахарный кризис вслед за зерновым - Азаров
11:58Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году
11:55Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо
11:51Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей
11:31Украина нарушила больше 12 международных документов о защите детей - сенатор
11:31"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром
11:12Что достанется Украине от США в 2024 году и явится ли Байден на выборы президента - Васильев
10:24Сербия направит наблюдателей на выборы президента России
10:16ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФ
10:04В новых регионах хотят разрешить голосовать по украинским паспортам
09:41Члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы помочь Киеву - Financial Times
09:33Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо
09:27К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабря
09:00Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
08:54"Дело стриптизерши". Самая большая взятка в истории Украины или Как жадность погубила семейство Байденов
08:34Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
Лента новостейМолния