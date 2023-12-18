https://ukraina.ru/20231218/1052191997.html
Украина нарушила больше 12 международных документов о защите детей - сенатор
Украина нарушила больше 12 международных документов о защите детей - сенатор - 18.12.2023 Украина.ру
Украина нарушила больше 12 международных документов о защите детей - сенатор
Комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима выявила многочисленные нарушения более 12 международных документов о защите детей. Об этом заявила 18 декабря зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко в ходе заключительного заседания Комиссии
2023-12-18T11:31
2023-12-18T11:31
2023-12-18T11:31
дети
преступления
киев
украина
новости
совет
совет федерации
несовершеннолетние
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По ее словам, Комиссия собрала большой материал, позволяющий подготовить доклад о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних. Она подчеркнула, что в документе также отражены данные о мерах, предпринимаемых Россией по поддержке пострадавших детей, и подробная информация о сотнях обращений, направленных в международные организации, с призывом осудить преступления Киева против прав и свобод детей.Минувшим летом спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентское расследование о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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дети, преступления, киев, украина, новости, совет, совет федерации, несовершеннолетние
дети, преступления, Киев, Украина, Новости, совет, Совет Федерации, несовершеннолетние
Украина нарушила больше 12 международных документов о защите детей - сенатор
Комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима выявила многочисленные нарушения более 12 международных документов о защите детей. Об этом заявила 18 декабря зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко в ходе заключительного заседания Комиссии
По ее словам, Комиссия собрала большой материал, позволяющий подготовить доклад о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних.
"Нарушено более 12 международных документов, направленных на защиту детей. <...> В девяти разделах проекта доклада отмечены такие преступления, как перемещение детей за рубеж без согласия родителей, похищение в целях незаконного усыновления и эксплуатации, продажа в качестве донорских органов, преступления против половой неприкосновенности, нарушение социальных прав и другие не менее тяжкие преступления", — перечислила сенатор.
Она подчеркнула, что в документе также отражены данные о мерах, предпринимаемых Россией по поддержке пострадавших детей, и подробная информация о сотнях обращений, направленных в международные организации, с призывом осудить преступления Киева против прав и свобод детей.
Минувшим летом спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести парламентское расследование о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикером Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.