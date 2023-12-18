Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском
В купянской агломерации активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне — это отряды обеспечения движения (ООД). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
Если вести наступательные действия в сторону Купянска только с Синьковки, успеха не будет. Здесь нужен комплексный подход, поэтому Западная группировка войск ВС РФ там поддавливает с разных сторон, рассказал обозреватель.
"Здесь активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне, — это ООД (отряды обеспечения движения). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы", - отметил Алехин.
Вообще, в Купянской агломерации очень много минных полей, поэтому ВС РФ действуют правильно, применяя здесь ООД. Ведется и воздушная разведка с использованием дронов, когда позволяет погода, добавил эксперт.
Поселок Синьковка в оперативно-тактическом отношении является важным населенным пунктом. Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
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