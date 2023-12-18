Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052167178.html
Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском
Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском - 18.12.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском
В купянской агломерации активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне — это отряды обеспечения движения (ООД). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
2023-12-18T04:00
2023-12-18T04:00
новости
купянск
вс рф
афганистан
чечня
купянское направление
мины
техника
боеприпасы
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043722241_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_b02e58f28238be1c0a181f2f1bbf41aa.png
Если вести наступательные действия в сторону Купянска только с Синьковки, успеха не будет. Здесь нужен комплексный подход, поэтому Западная группировка войск ВС РФ там поддавливает с разных сторон, рассказал обозреватель.Вообще, в Купянской агломерации очень много минных полей, поэтому ВС РФ действуют правильно, применяя здесь ООД. Ведется и воздушная разведка с использованием дронов, когда позволяет погода, добавил эксперт.Поселок Синьковка в оперативно-тактическом отношении является важным населенным пунктом. Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043722241_61:0:509:336_1920x0_80_0_0_27c8d0601c3ee85e99af30b7e2ceb3b6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, вс рф, афганистан, чечня, купянское направление, мины, техника, боеприпасы, дроны, всу, логистика
Новости, Купянск, ВС РФ, Афганистан, Чечня, Купянское направление, мины, техника, боеприпасы, дроны, ВСУ, логистика

Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском

04:00 18.12.2023
 
Читать в
В купянской агломерации активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне — это отряды обеспечения движения (ООД). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
Если вести наступательные действия в сторону Купянска только с Синьковки, успеха не будет. Здесь нужен комплексный подход, поэтому Западная группировка войск ВС РФ там поддавливает с разных сторон, рассказал обозреватель.
"Здесь активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне, — это ООД (отряды обеспечения движения). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы", - отметил Алехин.
Вообще, в Купянской агломерации очень много минных полей, поэтому ВС РФ действуют правильно, применяя здесь ООД. Ведется и воздушная разведка с использованием дронов, когда позволяет погода, добавил эксперт.
Поселок Синьковка в оперативно-тактическом отношении является важным населенным пунктом. Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Панчурин интервью
15 декабря, 02:57
Гвардии майор Олег Панчурин о заявлении Путина про Одессу, важности Марьинки и мужском романтизме "Сбербанка в Марьинке пока не будет, но мы ее взяли", — президент Всероссийского Союза ветеранов специальной военной операции, гвардии майор Олег Панчурин рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру о ситуации в Марьинке и Крынках и о том, от чьих рук падет Одесса
 
НовостиКупянскВС РФАфганистанЧечняКупянское направлениеминытехникабоеприпасыдроныВСУлогистика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой
04:30Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы
04:20Александр Сосновский о том, как 500 миллионов жителей ЕС остались в дураках
04:00Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском
03:16Майдан на кончике пера. Предновогодние советы
18:25Людоловы, прорыв ДРГ. Итоги 17 декабря на Украине
18:00Леонид Броневой. Ни слова о Мюллере
17:43Украина с Румынией закрыли 20-летний спор из-за канала от Дуная до Черного моря
17:23Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро
16:57Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны
15:55Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами"
15:25В Николаеве охранники не пустили в бомбоубежище участников акции в поддержку ВСУ
14:38Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте
14:30"Позаботьтесь о матери": пропавший летом боец ВС РФ оставил прощальное послание на стене в Марьинке
13:24Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина
13:00Самоубийство в Крынках, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 декабря
12:58Путин: "НАТО – задний двор США"
12:37Подписчики Железняка назвали Офис президента самым коррумпированным ведомством Украины
12:10Эльвира Набиуллина, биография
12:08Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь"
Лента новостейМолния