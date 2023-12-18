https://ukraina.ru/20231218/1052167178.html

Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском

Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском - 18.12.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как отлично проявившие себя в Чечне и Афганистане ООДы сейчас действуют под Купянском

В купянской агломерации активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне — это отряды обеспечения движения (ООД). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин

2023-12-18T04:00

2023-12-18T04:00

2023-12-18T04:00

новости

купянск

вс рф

афганистан

чечня

купянское направление

мины

техника

боеприпасы

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043722241_0:0:597:336_1920x0_80_0_0_b02e58f28238be1c0a181f2f1bbf41aa.png

Если вести наступательные действия в сторону Купянска только с Синьковки, успеха не будет. Здесь нужен комплексный подход, поэтому Западная группировка войск ВС РФ там поддавливает с разных сторон, рассказал обозреватель.Вообще, в Купянской агломерации очень много минных полей, поэтому ВС РФ действуют правильно, применяя здесь ООД. Ведется и воздушная разведка с использованием дронов, когда позволяет погода, добавил эксперт.Поселок Синьковка в оперативно-тактическом отношении является важным населенным пунктом. Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, вс рф, афганистан, чечня, купянское направление, мины, техника, боеприпасы, дроны, всу, логистика