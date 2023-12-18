Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052147386.html
Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой
Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой - 18.12.2023 Украина.ру
Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой
Освобождение Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта и лишение возможности ВСУ вести массированные обстрелы столицы ДНР. Возможно, российские подразделения успеют до нового года завершить взятие Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-18T05:00
2023-12-18T05:00
новости
марьинка
авдеевка
днр
донбасс
вс рф
укрепления
наступление
оборона
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/48/1018274855_0:52:3349:1936_1920x0_80_0_0_16c1eadacfdd30999bb3d5d7a67b7152.jpg
Взятие Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отбрасывание противника от самого Донецка и рассказал волонтер.Авдеевка и Марьинка — это один из самых мощных укрепрайонов в мире и взять его очень сложно. Но боевая работа в этих населенных пунктах шла по-разному, добавил блогер.Есть прогноз, что у Генштаба ВС РФ есть планы в декабре закончить с Авдеевкой и войти в новый год с освобожденной Донецкой агломерацией. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из целей СВО освобождение Донбасса и обеспечение его безопасности и армия РФ выполняет эту задачу, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101827/48/1018274855_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_f9d79da22c8258a656c1ed35b20d778e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, марьинка, авдеевка, днр, донбасс, вс рф, укрепления, наступление, оборона, всу, донецк, обстрелы, артемовск
Новости, Марьинка, Авдеевка, ДНР, Донбасс, ВС РФ, укрепления, наступление, оборона, ВСУ, Донецк, обстрелы, Артемовск

Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой

05:00 18.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Разрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Освобождение Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта и лишение возможности ВСУ вести массированные обстрелы столицы ДНР. Возможно, российские подразделения успеют до нового года завершить взятие Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Взятие Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отбрасывание противника от самого Донецка и рассказал волонтер.
Авдеевка и Марьинка — это один из самых мощных укрепрайонов в мире и взять его очень сложно. Но боевая работа в этих населенных пунктах шла по-разному, добавил блогер.
"В Марьинке ребята все время потихонечку двигались вперед. Боевая работа там шла не так, как в Авдеевке (сразу накинулись и стартовала мощная кампания). Но мы двигались вперед и добились успехов. А эти успехи действительно огромные", - отметил Живов.
Есть прогноз, что у Генштаба ВС РФ есть планы в декабре закончить с Авдеевкой и войти в новый год с освобожденной Донецкой агломерацией. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из целей СВО освобождение Донбасса и обеспечение его безопасности и армия РФ выполняет эту задачу, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
15 декабря, 02:21
Михаил Онуфриенко: Если к лету Россия не разгромит ВСУ двойным ударом, она на 10 лет застрянет у КураховоДостичь совершенства при подготовке к наступлению невозможно. Всегда будет не хватать личного состава, снарядов и качества управления
 
НовостиМарьинкаАвдеевкаДНРДонбассВС РФукреплениянаступлениеоборонаВСУДонецкобстрелыАртемовск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала