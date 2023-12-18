Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Освобождение Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта и лишение возможности ВСУ вести массированные обстрелы столицы ДНР. Возможно, российские подразделения успеют до нового года завершить взятие Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Взятие Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отбрасывание противника от самого Донецка и рассказал волонтер.
Авдеевка и Марьинка — это один из самых мощных укрепрайонов в мире и взять его очень сложно. Но боевая работа в этих населенных пунктах шла по-разному, добавил блогер.
"В Марьинке ребята все время потихонечку двигались вперед. Боевая работа там шла не так, как в Авдеевке (сразу накинулись и стартовала мощная кампания). Но мы двигались вперед и добились успехов. А эти успехи действительно огромные", - отметил Живов.
Есть прогноз, что у Генштаба ВС РФ есть планы в декабре закончить с Авдеевкой и войти в новый год с освобожденной Донецкой агломерацией. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из целей СВО освобождение Донбасса и обеспечение его безопасности и армия РФ выполняет эту задачу, заключил собеседник Украина.ру.
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