https://ukraina.ru/20231218/1052147386.html

Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой

Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой - 18.12.2023 Украина.ру

Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой

Освобождение Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта и лишение возможности ВСУ вести массированные обстрелы столицы ДНР. Возможно, российские подразделения успеют до нового года завершить взятие Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-18T05:00

2023-12-18T05:00

2023-12-18T05:00

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марьинка

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Взятие Марьинки, Авдеевки и Артемовска означает выравнивание Донецкого фронта, отбрасывание противника от самого Донецка и рассказал волонтер.Авдеевка и Марьинка — это один из самых мощных укрепрайонов в мире и взять его очень сложно. Но боевая работа в этих населенных пунктах шла по-разному, добавил блогер.Есть прогноз, что у Генштаба ВС РФ есть планы в декабре закончить с Авдеевкой и войти в новый год с освобожденной Донецкой агломерацией. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из целей СВО освобождение Донбасса и обеспечение его безопасности и армия РФ выполняет эту задачу, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html

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новости, марьинка, авдеевка, днр, донбасс, вс рф, укрепления, наступление, оборона, всу, донецк, обстрелы, артемовск