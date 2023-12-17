Над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников ВСУ
Также дроны уничтожены над Липецкой и Волгоградской областями
Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", – написал он.
В Минобороны РФ сообщили, что ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
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