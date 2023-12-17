Над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников ВСУ

"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения Российская армия более приспособлена к зимним условиям. Погода очень сказывается на противнике, из-за плохого обмундирования ВСУ страдают от обморожений в необорудованных окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин