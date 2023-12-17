Над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников ВСУ - 17.12.2023 Украина.ру
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Над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников ВСУ
Над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников ВСУ - 17.12.2023 Украина.ру
Над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников ВСУ
Также дроны уничтожены над Липецкой и Волгоградской областями
2023-12-17T09:36
2023-12-17T09:36
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новости украины
ростовская область
воронежская область
бпла
атака
дроны
пво
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Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. В Минобороны РФ сообщили, что ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
https://ukraina.ru/20231217/1052166501.html
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новости, новости украины, ростовская область, воронежская область, бпла, атака, дроны, пво
Новости, Новости Украины, Ростовская область, Воронежская область, БПЛА, атака, дроны, ПВО

Над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников ВСУ

09:36 17.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Также дроны уничтожены над Липецкой и Волгоградской областями
Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", – написал он.
В Минобороны РФ сообщили, что ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
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