https://ukraina.ru/20231216/1052176281.html

"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому

"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому - 16.12.2023 Украина.ру

"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Конгресса местных и региональных властей, сообщило украинское издание "Страна.ua"

2023-12-16T18:00

2023-12-16T18:00

2023-12-16T18:01

новости

украина

киев

виталий кличко

владимир зеленский

мэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046987041_100:0:788:387_1920x0_80_0_0_420ad01bc6b2c950ea455126ac097892.jpg.webp

Столицу по видеосвязи представлял глава городской военной администрации Сергей Попко. Президент Украины Владимир Зеленский констатировал отсутсвие мэра лично.Попко ответил: "Мэра нет". Ответ вызвал бурную реакцию в зале.Зеленский утвердительно заявил, что "нужно сделать всё, чтобы у столицы был мэр“.Отношения между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским натянутые. В начале декабря Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий президента на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к режиму, при котором все зависит от настроения одного человека.

https://ukraina.ru/20231204/1051709941.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, мэр