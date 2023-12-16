"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому
18:00 16.12.2023 (обновлено: 18:01 16.12.2023)
© коллаж Украина.РуКличко Зеленский
© коллаж Украина.Ру
Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Конгресса местных и региональных властей, сообщило украинское издание "Страна.ua"
Столицу по видеосвязи представлял глава городской военной администрации Сергей Попко. Президент Украины Владимир Зеленский констатировал отсутсвие мэра лично.
Попко ответил: "Мэра нет". Ответ вызвал бурную реакцию в зале.
Зеленский утвердительно заявил, что "нужно сделать всё, чтобы у столицы был мэр“.
Отношения между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским натянутые. В начале декабря Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий президента на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к режиму, при котором все зависит от настроения одного человека.