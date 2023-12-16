"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому - 16.12.2023 Украина.ру
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"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому
"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому - 16.12.2023 Украина.ру
"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Конгресса местных и региональных властей, сообщило украинское издание "Страна.ua"
2023-12-16T18:00
2023-12-16T18:01
новости
украина
киев
виталий кличко
владимир зеленский
мэр
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Столицу по видеосвязи представлял глава городской военной администрации Сергей Попко. Президент Украины Владимир Зеленский констатировал отсутсвие мэра лично.Попко ответил: "Мэра нет". Ответ вызвал бурную реакцию в зале.Зеленский утвердительно заявил, что "нужно сделать всё, чтобы у столицы был мэр“.Отношения между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским натянутые. В начале декабря Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий президента на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к режиму, при котором все зависит от настроения одного человека.
https://ukraina.ru/20231204/1051709941.html
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новости, украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский, мэр
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр

"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому

18:00 16.12.2023 (обновлено: 18:01 16.12.2023)
 
© коллаж Украина.РуКличко Зеленский
Кличко Зеленский
© коллаж Украина.Ру
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Мэр Киева Виталий Кличко не явился на заседание Конгресса местных и региональных властей, сообщило украинское издание "Страна.ua"
Столицу по видеосвязи представлял глава городской военной администрации Сергей Попко. Президент Украины Владимир Зеленский констатировал отсутсвие мэра лично.
Попко ответил: "Мэра нет". Ответ вызвал бурную реакцию в зале.
Зеленский утвердительно заявил, что "нужно сделать всё, чтобы у столицы был мэр“.
Отношения между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским натянутые. В начале декабря Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его мнению, в результате действий президента на Украине практически не осталось независимых институтов власти, страна движется к режиму, при котором все зависит от настроения одного человека.
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря, 08:02
Как "чегеварово" все начиналось: Кличко против ЗеленскогоМэр Киева Виталий Кличко фактически объявил о старте своей политической кампании, направленной против президента Зеленского
 
НовостиУкраинаКиевВиталий КличкоВладимир Зеленскиймэр
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине
18:00"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому
18:00Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы
17:56Россия показала НАТО и США длинную руку
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