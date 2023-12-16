https://ukraina.ru/20231216/1052175605.html

Россия показала НАТО и США длинную руку

Россия показала НАТО и США длинную руку - 16.12.2023 Украина.ру

Россия показала НАТО и США длинную руку

На прошедшей неделе Россия подняла в небо одновременно семь Ан-124 "Руслан" ВКС. Формальный повод – учения с целью подтвердить готовность молодых экипажей.

2023-12-16T17:56

2023-12-16T17:56

2023-12-16T17:58

мнения

ростислав ищенко

россия

украина

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сша

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Надо, однако, иметь в виду, что учения, тем более в периоды международной напряжённости, а тем паче в военное время, всегда имеют помимо основной (обучение собственных войск) дополнительную (демонстрация возможностей потенциальному противнику) цель.Учить «молодые экипажи» можно и по-очереди на одном самолёте, согласованный же полёт семи транспортников на дальнее расстояние – явное показательное выступление для зарубежных наблюдателей. Причём надо иметь в виду, что в ВДВ для десантирования применяется Ил-76МД, коих в ВКС, по состоянию на 2016 год насчитывалось 110 штук и вряд ли к настоящему времени стало намного меньше. «Руслан» же специфический самолёт, создававшийся в СССР для перевозки не только и не столько войск, сколько крупногабаритной военной техники, включая передвижные грунтовые оперативно-тактические ракетные комплексы.Если ВТА ВКС РФ, с задействованием возможностей парка Ил-76, может перебросить на любое необходимое расстояние в рамках ТВД (театра военных действий) одну бригаду, численностью до 8 тысяч человек, с лёгкой бронетехникой, то с дополнительным задействованием парка «Русланов» (по состоянию на 2016 год 16 штук в ВКС и ещё 19 в контролируемых государством коммерческих структурах) возможности переброски увеличиваются до дивизии, численностью 10-12 тысяч человек, с полным комплектом тяжёлой бронетехники и с возможностью дополнительного усиления дивизионом «Искандеров», в случае необходимости.Не думаю, что Россия пыталась намекнуть американцам на возможность захвата крупного аэродрома в глубине украинской территории и высадки на него мощной группировки, для воспрепятствования возможному развёртыванию «миротворческой» группировки НАТО в тылу ВСУ. В условиях не до конца подавленной ПВО противника такая авантюра могла бы привести к неоправданно большим потерям людей и авиационной техники. Да и изолированная группировка мало что может сделать одна, а быстрый прорыв фронта и соединение с ней главных сил ВС РФ далеко не гарантированы.Москва, как правило, действует ассиметрично. У нас есть как минимум две группировки (белорусская и калининградская), резкое усиление любой из которых моментально вызовет на Западе истерику. Усиление же обеих одновременно, которое может быть обеспечено ВТА ВКС в течение двух недель, заставит забыть о планах на развёртывание на украинском направлении и думать о срочной защите Сувалкинского коридора. Во всяком случае поляки и прибалты точно начнут требовать от НАТО сосредоточиться на обороне их территорий от потенциальной «российской угрозы».Вряд ли НАТОвские стратеги будут сильно упрямиться и настаивать на первоначальном плане развёртывания. Они сами неоднократно публиковали оценку возможных действий сторон в случае военного столкновения НАТО и России и отмечали, что прорыв к калининградскому эксклаву должен будет стать первой целью Москвы. Это, кстати, вполне разумная оценка, ведь если не разблокировать Калининград сразу, то с быстрым переходом военных действий в позиционную фазу (а для глубокого манёвра стороны просто не располагают достаточным количеством сил и средств) прорыв через занятые войсками оборонительные линии станет проблематичным, как и судьба калининградской группировки.Поэтому резкое усиление российских группировок в районе Сувалкинского коридора в НАТО воспримут более чем серьёзно. И задумаются стоит ли продолжать нагнетание напряжённости.Дело в том, что развёртывание дивизии, а тем более двух, даже в обжитых регионах – дело непростое. Там не стоят готовые ждущие солдат казармы, необходимо доставить вслед за войсками пищу, боеприпасы, ремонтную базу и т.д. Возить такой объём военных грузов из конца страны в конец, без намерения использовать их в ближайшее время – крайне затратное мероприятие. Поэтому, подобное развёртывание США воспримут, как готовность России в том числе и к превентивному удару в течение месяца-двух с момента состоявшегося усиления. Им придётся принимать политическое решение – готовы ли они к дальнейшей эскалации, которая гарантированно перерастает в войну России с НАТО или необходимо сдувать амбиции?К полноценной конвенциональной войне США сейчас не готовы. Ядерной они тоже боятся, так как есть шанс проиграть её России, на днях перевооружившей ещё один полк РВСН на межконтинентальные ракеты шахтного базирования, оснащённые гиперзвуковым маневрирующим блоком «Авангард», гарантированно преодолевающем любую противоракетную оборону. К тому же свою главную задачу они видят в приведении в покорность Китая, который, в отличие от России, является их главным экономическим конкурентом. На российском же направлении, они рассчитывали на финансово-экономический санкционный блицкриг и просто завязли.Вашингтон до сих пор пытается запугать Россию возможностью долгой войны со своими союзниками или приграничного противостояния по типу «ни войны, ни мира», но тратиться на содержание развёрнутых группировок, противостоящих силам НАТО, необходимо. Сама являться на войну Америка не планирует.Американская концепция предполагает, что военные действия не должны выйти за рамки украинской территории, даже если в них примут участие силы одной или нескольких стран НАТО. Вашингтон считает, что в худшем случае на Украине будут разбиты не только ВСУ, но и какие-то польские соединения, но выйдя к нынешней западной границе Украины ВС РФ остановятся и Кремль начнёт переговоры.Нынешняя демонстрация возможностей является попыткой вразумить США без затрат на полноценное развёртывание новых соединений на Северо-Западном направлении (в районе Сувалкинского коридора). Американцам дают понять, что Москва готова интерпретировать любое столкновение с войсками НАТО на Украине, как нападение НАТО на Россию и ответить не на украинской (или не только на украинской) территории, но в другом месте. Причём этот ответ будет крайне болезненным для США и это не мы (как хотят вашингтонские стратеги), а они должны будут выбирать начинать ли ядерную войну или быстро капитулировать, бесповоротно теряя лицо.Понятно, что на вразумление американских политиков рассчитывать не приходится. Команда Байдена является равным интеллектуальным партнёром для команды Зеленского. Они хорошо понимают друг друга и не понимают почему весь мир над ними смеётся, вместо того, чтобы их бояться. Но у американцев ещё остались достаточно профессиональные военные. Во всяком случае, судя по их публичным высказываниям, они вполне адекватно оценивают сложившуюся на Украине ситуацию, как катастрофическую не только для Киева, но и для Запада.Политики перед принятием решения всегда советуются с военными. Как минимум они задают им вопрос: «Есть ли у нас шанс на победу или хотя бы на ничью в конкретных условиях». Если американские военные проявят профессионализм (а ведь первыми умирать, если что, придётся им), то политики получат рекомендацию прекратить дразнить медведя.Если нет, так ВТА ВКС РФ ведь не только в Калининград или Белоруссию войска и тяжёлую технику может перебрасывать. На Дальнем Востоке тоже неспокойно и совместные учения с Китаем регулярно проводят не только Военно-морской флот, но и ВКС России. Кстати, именно общими усилиями ВМФ и ВКС было в своё время обеспечено так удивившее США скрытное оперативное развёртывание и последующее обеспечение российской группировки в Сирии. Мир большой – мало ли где это повторить можно.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231213/1051935735.html

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2023

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, ростислав ищенко, россия, украина, нато, сша