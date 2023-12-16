"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз - 16.12.2023 Украина.ру
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"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз
"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз - 16.12.2023 Украина.ру
"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз
К концу десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Reuters
2023-12-16T14:46
2023-12-16T14:46
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По словам немецкого министра, европейцы должны активнее участвовать в обеспечении безопасности в регионе. При этом, добавил Писториус, потребуется время, чтобы увеличить производство собственного оружия.Глава Минобороны ФРГ заявил, что Россия значительно увеличила производство оружия для обеспечения ВС РФ в условиях конфликта на Украине. Писториус акже утверждает, не приводя никаких подтверждений, что Москва угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии.По его подсчётам, к концу десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а США переключат своё внимание на Индо-Тихоокеанский регион.Писториус считает, что Берлин, Париж и Варшава должны более активно развивать военное сотрудничество.Россия неоднократно подчеркивала, что не приставляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, при этом НАТО продолжает расширяться на восток и приближаться к границам России.Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
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новости, европа, евросоюз, ес, германия, борис писториус, зарубежье, россия, сша, нато, вооружение
Новости, Европа, Евросоюз, ЕС, Германия, Борис Писториус, Зарубежье, Россия, США, НАТО, вооружение

"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз

14:46 16.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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К концу десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Reuters
По словам немецкого министра, европейцы должны активнее участвовать в обеспечении безопасности в регионе. При этом, добавил Писториус, потребуется время, чтобы увеличить производство собственного оружия.
"У нас пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества", — сказал он.
Глава Минобороны ФРГ заявил, что Россия значительно увеличила производство оружия для обеспечения ВС РФ в условиях конфликта на Украине. Писториус акже утверждает, не приводя никаких подтверждений, что Москва угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии.
По его подсчётам, к концу десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а США переключат своё внимание на Индо-Тихоокеанский регион.
Писториус считает, что Берлин, Париж и Варшава должны более активно развивать военное сотрудничество.
Россия неоднократно подчеркивала, что не приставляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, при этом НАТО продолжает расширяться на восток и приближаться к границам России.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 16:56
"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дыройОткрывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон
 
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14:46"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз
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