https://ukraina.ru/20231216/1052174501.html

"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз

"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз - 16.12.2023 Украина.ру

"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз

К концу десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Reuters

2023-12-16T14:46

2023-12-16T14:46

2023-12-16T14:46

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По словам немецкого министра, европейцы должны активнее участвовать в обеспечении безопасности в регионе. При этом, добавил Писториус, потребуется время, чтобы увеличить производство собственного оружия.Глава Минобороны ФРГ заявил, что Россия значительно увеличила производство оружия для обеспечения ВС РФ в условиях конфликта на Украине. Писториус акже утверждает, не приводя никаких подтверждений, что Москва угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии.По его подсчётам, к концу десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а США переключат своё внимание на Индо-Тихоокеанский регион.Писториус считает, что Берлин, Париж и Варшава должны более активно развивать военное сотрудничество.Россия неоднократно подчеркивала, что не приставляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, при этом НАТО продолжает расширяться на восток и приближаться к границам России.Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.

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новости, европа, евросоюз, ес, германия, борис писториус, зарубежье, россия, сша, нато, вооружение