https://ukraina.ru/20231216/1052173872.html
"Абсолютно бессмысленная затея": Сальдо рассказал о непрекращающихся попытках ВСУ форсировать Днепр
"Абсолютно бессмысленная затея": Сальдо рассказал о непрекращающихся попытках ВСУ форсировать Днепр - 16.12.2023 Украина.ру
"Абсолютно бессмысленная затея": Сальдо рассказал о непрекращающихся попытках ВСУ форсировать Днепр
Попытки ВСУ форсировать Днепр абсолютно бессмысленны, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
2023-12-16T13:13
2023-12-16T13:13
2023-12-16T13:13
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Сальдо отметил, что украинские войска не оставляют попыток форсировать Днепр малыми группами, переправляя их на "быстроходных малошумных лодках“.В большинстве случаев группы ВСУ "не успевают проскочить на левобережье, потому что наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся“, пояснил он."И, к сожалению, Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель, зная об этом, но, в то же время, ради своей медийной привлекательности продолжает это делать", - отметил губернатор Херсонской области.Немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге сообщило, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“, говорится в материале.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
https://ukraina.ru/20231209/1051855169.html
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Украина.ру
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новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, днепр (река), всу, владимир зеленский
Новости, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, Днепр (река), ВСУ, Владимир Зеленский
"Абсолютно бессмысленная затея": Сальдо рассказал о непрекращающихся попытках ВСУ форсировать Днепр
Попытки ВСУ форсировать Днепр абсолютно бессмысленны, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости
"Еще раз подчеркиваю: с военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея, потому что пройти дальше по территории Херсонской области так, как они заявляют - до Геническа или даже до Крыма, невозможно. Тем более без тяжелой техники, без авиации, без тех вооружений, которое для этого нужны", - заявил глава региона.
Сальдо отметил, что украинские войска не оставляют попыток форсировать Днепр малыми группами, переправляя их на "быстроходных малошумных лодках“.
В большинстве случаев группы ВСУ "не успевают проскочить на левобережье, потому что наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся“, пояснил он.
"И, к сожалению, Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель, зная об этом, но, в то же время, ради своей медийной привлекательности продолжает это делать", - отметил губернатор Херсонской области.
Немецкое издание Die Welt со ссылкой на военного эксперта Нико Ланге сообщило
, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Одной из отправных точек для нового наступления может быть "плацдарм на левом берегу Днепра“, говорится в материале.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".