https://ukraina.ru/20231216/1052173145.html
"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС
"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС - 16.12.2023 Украина.ру
"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС
При вступлении Украины в ЕС на неё должны быть наложены ограничения в сельскохозяйственной сфере, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM
2023-12-16T12:35
2023-12-16T12:35
2023-12-16T12:35
новости
польша
украина
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евросоюз
ограничения
зарубежье
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На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.Польский замминистра отметил, что при нынешних политических и экономических укладах это "очень не на руку“ польским фермерам и предпринимателям."В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава", - сказал Колодзейчак.По мнению замминистра, в случае вступления Украины в ЕС нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве.Колодзейчак считает, что польские интересы должны быть соблюдены так же, как сделала Германия, когда в ЕС вступала Польша. Тогда рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет, уточнил он.Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране ЕС."Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", - заключил он", - резюмировал он.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Премьер-министр Венгрии обратил внимание на то, что "предвзятая комиссия" утверждает, что выполнено четыре условия. "Однако если мы их рассмотрим, то увидим, что ни одно направление не выполнено", - отметил Виктор Орбан.
https://ukraina.ru/20231215/1052159722.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, ес, евросоюз, ограничения, зарубежье
"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС
При вступлении Украины в ЕС на неё должны быть наложены ограничения в сельскохозяйственной сфере, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM
На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.
Польский замминистра отметил, что при нынешних политических и экономических укладах это "очень не на руку“ польским фермерам и предпринимателям.
"В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы
до Вроцлава", - сказал Колодзейчак.
По мнению замминистра, в случае вступления Украины в ЕС нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве.
Колодзейчак считает, что польские интересы должны быть соблюдены так же, как сделала Германия, когда в ЕС вступала Польша. Тогда рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет, уточнил он.
"Сегодня мы должны говорить о том, что, например, сельскохозяйственные продукты из Украины - свежие и переработанные – не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в Европейский союз", - сказал замминистра.
Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране ЕС.
"Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", - заключил он", - резюмировал он.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.
Премьер-министр Венгрии обратил внимание на то, что "предвзятая комиссия" утверждает, что выполнено четыре условия. "Однако если мы их рассмотрим, то увидим, что ни одно направление не выполнено", - отметил
Виктор Орбан.