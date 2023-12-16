https://ukraina.ru/20231216/1052173145.html

"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС

"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС - 16.12.2023 Украина.ру

"20 лет без сельзохпродуктов": в Польше рассказали, какие ограничения ждут Украину после вступления в ЕС

При вступлении Украины в ЕС на неё должны быть наложены ограничения в сельскохозяйственной сфере, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM

2023-12-16T12:35

2023-12-16T12:35

2023-12-16T12:35

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На саммите ЕС 14 декабря было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.Польский замминистра отметил, что при нынешних политических и экономических укладах это "очень не на руку“ польским фермерам и предпринимателям."В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава", - сказал Колодзейчак.По мнению замминистра, в случае вступления Украины в ЕС нужно поставить ограничения в сельском хозяйстве.Колодзейчак считает, что польские интересы должны быть соблюдены так же, как сделала Германия, когда в ЕС вступала Польша. Тогда рынок труда для поляков был заморожен на восемь лет, уточнил он.Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране ЕС."Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", - заключил он", - резюмировал он.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Премьер-министр Венгрии обратил внимание на то, что "предвзятая комиссия" утверждает, что выполнено четыре условия. "Однако если мы их рассмотрим, то увидим, что ни одно направление не выполнено", - отметил Виктор Орбан.

https://ukraina.ru/20231215/1052159722.html

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новости, польша, украина, ес, евросоюз, ограничения, зарубежье