В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру
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В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в четырёх регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 16 декабря
2023-12-16T04:27
2023-12-16T04:27
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
всу
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Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области."Староконстантинов - работают воины Света против иранско-русской Тьмы", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Ранее её объявляли в Хмельницкой, Сумской Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Мощные взрывы прогремели в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, всу, бпла, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, ВСУ, БПЛА, СВО

В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

04:27 16.12.2023
 
Аэродром Староконстантинов
Аэродром Староконстантинов
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В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в четырёх регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 16 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
"Староконстантинов - работают воины Света против иранско-русской Тьмы", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Ранее её объявляли в Хмельницкой, Сумской Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Мощные взрывы прогремели в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
F-16
14 декабря, 15:38
Reuters: хрупкие F-16 нельзя эксплуатировать на поврежденных аэродромах УкраиныИспользование американских истребителей F-16 на взлетно-посадочных полосах Украины создаст большие проблемы, пишет 14 декабря агентство Reuters.
 
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