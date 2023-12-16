https://ukraina.ru/20231216/1052169083.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в четырёх регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 16 декабря
2023-12-16T04:27
2023-12-16T04:27
2023-12-16T04:27
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
всу
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/79/1033457909_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_2cf689ba7160c088952dee5f435a8f01.jpg
Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области."Староконстантинов - работают воины Света против иранско-русской Тьмы", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Ранее её объявляли в Хмельницкой, Сумской Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Мощные взрывы прогремели в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231214/1052114423.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/79/1033457909_39:0:263:168_1920x0_80_0_0_94e132f63953d34a6d4da407ce3e9797.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, всу, бпла, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, ВСУ, БПЛА, СВО
В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в четырёх регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 16 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
"Староконстантинов - работают воины Света против иранско-русской Тьмы", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Ранее её объявляли в Хмельницкой, Сумской Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Мощные взрывы прогремели в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.