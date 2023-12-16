https://ukraina.ru/20231216/1052169083.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру

В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в четырёх регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:20 мск 16 декабря

2023-12-16T04:27

2023-12-16T04:27

2023-12-16T04:27

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Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области."Староконстантинов - работают воины Света против иранско-русской Тьмы", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. Ранее её объявляли в Хмельницкой, Сумской Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Мощные взрывы прогремели в Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, всу, бпла, сво