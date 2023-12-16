https://ukraina.ru/20231216/1052066039.html

Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине

Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине - 16.12.2023 Украина.ру

Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине

Владимир Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки стран НАТО. Поэтому Западу нужны выборы на Украине, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-12-16T04:00

2023-12-16T04:00

2023-12-16T04:00

новости

украина

владимир зеленский

оружие

выборы

власти украины

кредит

запад

петр порошенко

вооружение

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Пока какой-то катастрофы с выборами у президента Украины Владимира Зеленского нет. Он понимает, что есть угроза, потому что прекрасно помнит, как избирался сам, рассказал политолог.В 2019 году Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту, когда жители Украины были согласны голосовать за любого, только не за Петра Порошенко. Он понимает, что такие повороты в украинском электорате случаются, добавил эксперт.Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, оружие, выборы, власти украины, кредит, запад, петр порошенко, вооружение, россия, президент украины