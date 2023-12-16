Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине - 16.12.2023 Украина.ру
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Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине
Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине - 16.12.2023 Украина.ру
Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине
Владимир Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки стран НАТО. Поэтому Западу нужны выборы на Украине, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-12-16T04:00
2023-12-16T04:00
новости
украина
владимир зеленский
оружие
выборы
власти украины
кредит
запад
петр порошенко
вооружение
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Пока какой-то катастрофы с выборами у президента Украины Владимира Зеленского нет. Он понимает, что есть угроза, потому что прекрасно помнит, как избирался сам, рассказал политолог.В 2019 году Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту, когда жители Украины были согласны голосовать за любого, только не за Петра Порошенко. Он понимает, что такие повороты в украинском электорате случаются, добавил эксперт.Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052035057.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, оружие, выборы, власти украины, кредит, запад, петр порошенко, вооружение, россия, президент украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, оружие, выборы, власти Украины, кредит, Запад, Петр Порошенко, вооружение, Россия, президент Украины

Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине

04:00 16.12.2023
 
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Владимир Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки стран НАТО. Поэтому Западу нужны выборы на Украине, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Пока какой-то катастрофы с выборами у президента Украины Владимира Зеленского нет. Он понимает, что есть угроза, потому что прекрасно помнит, как избирался сам, рассказал политолог.
В 2019 году Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту, когда жители Украины были согласны голосовать за любого, только не за Петра Порошенко. Он понимает, что такие повороты в украинском электорате случаются, добавил эксперт.
"Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит, что будут деньги, репарации с России, западное оружие", - указал Суздальцев.
Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
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