Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине
Владимир Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки стран НАТО. Поэтому Западу нужны выборы на Украине, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Пока какой-то катастрофы с выборами у президента Украины Владимира Зеленского нет. Он понимает, что есть угроза, потому что прекрасно помнит, как избирался сам, рассказал политолог.
В 2019 году Зеленский избирался на волне ненависти к предыдущему президенту, когда жители Украины были согласны голосовать за любого, только не за Петра Порошенко. Он понимает, что такие повороты в украинском электорате случаются, добавил эксперт.
"Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит, что будут деньги, репарации с России, западное оружие", - указал Суздальцев.
Для Запада очень важны выборы на Украине. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки. Это огромные деньги и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент, заключил собеседник Украина.ру.
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