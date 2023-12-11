https://ukraina.ru/20231211/1051867389.html

Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков"

Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков" - 11.12.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков"

За последние 20 месяцев мы наблюдали три информационные кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии, считает политолог Андрей Суздальцев

2023-12-11T07:23

2023-12-11T07:23

2023-12-11T07:23

интервью

андрей суздальцев

всу

россия

запад

сво

владимир путин

владимир зеленский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Газета Washington Post сообщила, что у Киева заканчиваются профессиональные военные, однако люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти. По мнению The Telegraph, нельзя игнорировать возможность того, что Россия и ее президент Владимир Путин выйдут победителями из украинского конфликта- Андрей Иванович, почему публикации такого рода появляются именно сейчас?- Могу посоветовать очень внимательно наблюдать за искривлением, рябью на воде, того, что происходит в западном информационном пространстве в отношении российско-украинского конфликта. За последние 20 месяцев мы наблюдали три такие кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии. Это июль, август прошлого года, зима прошлого и начала этого года. Сейчас идет третья кампания, приуроченная к осенне-зимнему периоду и провалу летнего наступления ВСУ. Это чистой воды дезинформация.На самом деле, некоторые проблемы у ВСУ чувствуются. У них не так уж много снарядов, на поле боя в основном советская техника, западную им дали указание беречь и экономить. Есть проблемы с воздухом, то есть с авиацией, поэтому они ждут F-16. Но такой катастрофы, как это расписывают на Западе, на самом деле, нет. Идут тяжелые вязкие бои, особенно в районе плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Тяжелые бои идут в Донбассе, причем по всей цепочки очагов, начиная от Харьковской области до Запорожья.Информация о якобы происходящей катастрофе направлена в две стороны. Это и сигнал спонсорам – дайте денег. Учитывая, что финансовая поддержка ВСУ в Штатах превратилась во внутриполитический фактор, который используют демократы и республиканцы. На фоне этих двух партий формируются два блока. Один из них требует поддержать Украину, руководствуясь очень лживой украинской версией о том, что, если Украина потерпит поражение, российские войска войдут в Центральную Европу вплоть до Германии. Представители второго утверждают, что война с Россией обескровливает страну. И там, и там есть демократы и республиканцы. Естественно, противников массированной поддержки украинцев больше среди республиканцев. Как инструмент давления на этот блок перед президентской кампанией в США используется истерика о том, что несчастные украинцы бьются чуть ли не луками и стрелами.С другой стороны, эта же кампания играет и в нашу сторону. Им очень хочется, чтобы российские войска вылезли из своих укреплений в чистое поле. У нас идет перевооружение армии, мы ждем новые виды дальнобойной артиллерии, укрепляем потенциал беспилотников. Идут очень серьёзные процессы, и нас пытаются спровоцировать, что украинской армии нет, она вся разложилась. Если бы у них был такой разлад, мы стояли бы по всему течению Днепра.- Ваш тезис подтверждает недавнее сообщение пресс-службы главного штаба Сил обороны Эстонии о том, что страны ЕС к весне 2024 года планируют обучить 40 000 солдат ВСУ. Означает ли это, что украинская армия планирует наступать весной?- Обязательно, не исключаю, что они и зимой что-то попытаются сделать. Это славянская армия, то есть нормально переносит зиму. Начинаются разговоры, что только русские люди любят зиму… ВСУ нормально воевали прошлой зимой. У них нет другого выхода, кроме как наступать.Запад выступает за две очень простые формулы. Первая – не дать Украине проиграть, и не дать России выиграть. А из нее вытекает вторая формула – заставить Россию сесть за стол переговоров на украинских условиях, а это политическое уничтожение России.- В марте истекает срок президентских полномочий Зеленского. Удастся ли ему обойти вопрос своей легитимности на посту президента?- Зеленский почти сформировал авторитарный режим: партий нет, СМИ нет, любая деятельность подлежит арестам. В наших СМИ это преподносится так, как будто Зеленский уже живой труп. Но у него все-таки 70% рейтинга. Для Запада выборы нужны. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и поставки военной техники. Все это огромные деньги, и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Если бы власть поменялось, их можно было бы предъявить Украине. А делать украинского Пиночета, который уйдет, и все деньги улетучатся, им бы не хотелось.Пока какой-то катастрофы с выборами у Зеленского нет. Зеленский исходит из того, что есть угроза, потому что он прекрасно помнит, как избирался сам. Он избирался на волне ненависти к предыдущему президенту, когда были готовы голосовать за любого, только не за Порошенко. Он понимает, что такие повороты в украинском электорате случаются. Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит, что будут деньги, репарации с России, западное оружие.- Если я вас правильно понял, то главные битвы на фронте СВО еще впереди?- Ресурсов у ВСУ немного. Они пытаются ими как-то лавировать, гоняют их по линии фронта и не всегда это получается. Зачастую российские войска эту ротацию прерывают. Но линия фронта просматривается полностью, видно, перемещение техники, и даже отдельных людей. Это затрудняет Генштабу подготовку прорывных точек.Такая ситуация долго продолжаться не может. Для этого нужно иметь невероятные ресурсы, у Украины таких ресурсов нет. Скорее всего, где-то произойдет разрыв, линия фронта очень натянута и где-то может случиться "Сталинград". То есть произойдет на каком-то участке надлом и тогда линия фронта превратиться в очаговые боестолкновения, цепочку полукотлов. Вообще для украинского фронта характерны даже не котлы, а подковы. Для ВСУ это будет катастрофа, они вынуждены будут оттягивать войска к новой линии, которая еще не построена. Не исключено, что до Днепра.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20231208/1051862535.html

https://ukraina.ru/20231208/1051818508.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, андрей суздальцев, всу, россия, запад, сво, владимир путин, владимир зеленский