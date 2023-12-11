Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков" - 11.12.2023 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков"
Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков" - 11.12.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков"
За последние 20 месяцев мы наблюдали три информационные кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии, считает политолог Андрей Суздальцев
2023-12-11T07:23
2023-12-11T07:23
интервью
андрей суздальцев
всу
россия
запад
сво
владимир путин
владимир зеленский
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Газета Washington Post сообщила, что у Киева заканчиваются профессиональные военные, однако люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти. По мнению The Telegraph, нельзя игнорировать возможность того, что Россия и ее президент Владимир Путин выйдут победителями из украинского конфликта- Андрей Иванович, почему публикации такого рода появляются именно сейчас?- Могу посоветовать очень внимательно наблюдать за искривлением, рябью на воде, того, что происходит в западном информационном пространстве в отношении российско-украинского конфликта. За последние 20 месяцев мы наблюдали три такие кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии. Это июль, август прошлого года, зима прошлого и начала этого года. Сейчас идет третья кампания, приуроченная к осенне-зимнему периоду и провалу летнего наступления ВСУ. Это чистой воды дезинформация.На самом деле, некоторые проблемы у ВСУ чувствуются. У них не так уж много снарядов, на поле боя в основном советская техника, западную им дали указание беречь и экономить. Есть проблемы с воздухом, то есть с авиацией, поэтому они ждут F-16. Но такой катастрофы, как это расписывают на Западе, на самом деле, нет. Идут тяжелые вязкие бои, особенно в районе плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Тяжелые бои идут в Донбассе, причем по всей цепочки очагов, начиная от Харьковской области до Запорожья.Информация о якобы происходящей катастрофе направлена в две стороны. Это и сигнал спонсорам – дайте денег. Учитывая, что финансовая поддержка ВСУ в Штатах превратилась во внутриполитический фактор, который используют демократы и республиканцы. На фоне этих двух партий формируются два блока. Один из них требует поддержать Украину, руководствуясь очень лживой украинской версией о том, что, если Украина потерпит поражение, российские войска войдут в Центральную Европу вплоть до Германии. Представители второго утверждают, что война с Россией обескровливает страну. И там, и там есть демократы и республиканцы. Естественно, противников массированной поддержки украинцев больше среди республиканцев. Как инструмент давления на этот блок перед президентской кампанией в США используется истерика о том, что несчастные украинцы бьются чуть ли не луками и стрелами.С другой стороны, эта же кампания играет и в нашу сторону. Им очень хочется, чтобы российские войска вылезли из своих укреплений в чистое поле. У нас идет перевооружение армии, мы ждем новые виды дальнобойной артиллерии, укрепляем потенциал беспилотников. Идут очень серьёзные процессы, и нас пытаются спровоцировать, что украинской армии нет, она вся разложилась. Если бы у них был такой разлад, мы стояли бы по всему течению Днепра.- Ваш тезис подтверждает недавнее сообщение пресс-службы главного штаба Сил обороны Эстонии о том, что страны ЕС к весне 2024 года планируют обучить 40 000 солдат ВСУ. Означает ли это, что украинская армия планирует наступать весной?- Обязательно, не исключаю, что они и зимой что-то попытаются сделать. Это славянская армия, то есть нормально переносит зиму. Начинаются разговоры, что только русские люди любят зиму… ВСУ нормально воевали прошлой зимой. У них нет другого выхода, кроме как наступать.Запад выступает за две очень простые формулы. Первая – не дать Украине проиграть, и не дать России выиграть. А из нее вытекает вторая формула – заставить Россию сесть за стол переговоров на украинских условиях, а это политическое уничтожение России.- В марте истекает срок президентских полномочий Зеленского. Удастся ли ему обойти вопрос своей легитимности на посту президента?- Зеленский почти сформировал авторитарный режим: партий нет, СМИ нет, любая деятельность подлежит арестам. В наших СМИ это преподносится так, как будто Зеленский уже живой труп. Но у него все-таки 70% рейтинга. Для Запада выборы нужны. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и поставки военной техники. Все это огромные деньги, и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Если бы власть поменялось, их можно было бы предъявить Украине. А делать украинского Пиночета, который уйдет, и все деньги улетучатся, им бы не хотелось.Пока какой-то катастрофы с выборами у Зеленского нет. Зеленский исходит из того, что есть угроза, потому что он прекрасно помнит, как избирался сам. Он избирался на волне ненависти к предыдущему президенту, когда были готовы голосовать за любого, только не за Порошенко. Он понимает, что такие повороты в украинском электорате случаются. Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит, что будут деньги, репарации с России, западное оружие.- Если я вас правильно понял, то главные битвы на фронте СВО еще впереди?- Ресурсов у ВСУ немного. Они пытаются ими как-то лавировать, гоняют их по линии фронта и не всегда это получается. Зачастую российские войска эту ротацию прерывают. Но линия фронта просматривается полностью, видно, перемещение техники, и даже отдельных людей. Это затрудняет Генштабу подготовку прорывных точек.Такая ситуация долго продолжаться не может. Для этого нужно иметь невероятные ресурсы, у Украины таких ресурсов нет. Скорее всего, где-то произойдет разрыв, линия фронта очень натянута и где-то может случиться "Сталинград". То есть произойдет на каком-то участке надлом и тогда линия фронта превратиться в очаговые боестолкновения, цепочку полукотлов. Вообще для украинского фронта характерны даже не котлы, а подковы. Для ВСУ это будет катастрофа, они вынуждены будут оттягивать войска к новой линии, которая еще не построена. Не исключено, что до Днепра.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20231208/1051862535.html
https://ukraina.ru/20231208/1051818508.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, андрей суздальцев, всу, россия, запад, сво, владимир путин, владимир зеленский
Интервью, Андрей Суздальцев, ВСУ, Россия, Запад, СВО, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков"

07:23 11.12.2023
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
За последние 20 месяцев мы наблюдали три информационные кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Газета Washington Post сообщила, что у Киева заканчиваются профессиональные военные, однако люди призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированные и некомпетентные украинские власти. По мнению The Telegraph, нельзя игнорировать возможность того, что Россия и ее президент Владимир Путин выйдут победителями из украинского конфликта
- Андрей Иванович, почему публикации такого рода появляются именно сейчас?
- Могу посоветовать очень внимательно наблюдать за искривлением, рябью на воде, того, что происходит в западном информационном пространстве в отношении российско-украинского конфликта. За последние 20 месяцев мы наблюдали три такие кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии. Это июль, август прошлого года, зима прошлого и начала этого года. Сейчас идет третья кампания, приуроченная к осенне-зимнему периоду и провалу летнего наступления ВСУ. Это чистой воды дезинформация.
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:26
Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
На самом деле, некоторые проблемы у ВСУ чувствуются. У них не так уж много снарядов, на поле боя в основном советская техника, западную им дали указание беречь и экономить. Есть проблемы с воздухом, то есть с авиацией, поэтому они ждут F-16. Но такой катастрофы, как это расписывают на Западе, на самом деле, нет. Идут тяжелые вязкие бои, особенно в районе плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. Тяжелые бои идут в Донбассе, причем по всей цепочки очагов, начиная от Харьковской области до Запорожья.
Информация о якобы происходящей катастрофе направлена в две стороны. Это и сигнал спонсорам – дайте денег. Учитывая, что финансовая поддержка ВСУ в Штатах превратилась во внутриполитический фактор, который используют демократы и республиканцы. На фоне этих двух партий формируются два блока. Один из них требует поддержать Украину, руководствуясь очень лживой украинской версией о том, что, если Украина потерпит поражение, российские войска войдут в Центральную Европу вплоть до Германии.
Представители второго утверждают, что война с Россией обескровливает страну. И там, и там есть демократы и республиканцы. Естественно, противников массированной поддержки украинцев больше среди республиканцев. Как инструмент давления на этот блок перед президентской кампанией в США используется истерика о том, что несчастные украинцы бьются чуть ли не луками и стрелами.
С другой стороны, эта же кампания играет и в нашу сторону. Им очень хочется, чтобы российские войска вылезли из своих укреплений в чистое поле. У нас идет перевооружение армии, мы ждем новые виды дальнобойной артиллерии, укрепляем потенциал беспилотников. Идут очень серьёзные процессы, и нас пытаются спровоцировать, что украинской армии нет, она вся разложилась. Если бы у них был такой разлад, мы стояли бы по всему течению Днепра.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 16:13
Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунтСамый интересный вопрос последних дней: после провала даже не голосования, а рассмотрения в Сенате США вопроса американской помощи Украине: сколько еще продержится на берегах Днепра на всю голову демократический, но неонацистский режим Владимира Зеленского?
- Ваш тезис подтверждает недавнее сообщение пресс-службы главного штаба Сил обороны Эстонии о том, что страны ЕС к весне 2024 года планируют обучить 40 000 солдат ВСУ. Означает ли это, что украинская армия планирует наступать весной?
- Обязательно, не исключаю, что они и зимой что-то попытаются сделать. Это славянская армия, то есть нормально переносит зиму. Начинаются разговоры, что только русские люди любят зиму… ВСУ нормально воевали прошлой зимой. У них нет другого выхода, кроме как наступать.
Запад выступает за две очень простые формулы. Первая – не дать Украине проиграть, и не дать России выиграть. А из нее вытекает вторая формула – заставить Россию сесть за стол переговоров на украинских условиях, а это политическое уничтожение России.
- В марте истекает срок президентских полномочий Зеленского. Удастся ли ему обойти вопрос своей легитимности на посту президента?
- Зеленский почти сформировал авторитарный режим: партий нет, СМИ нет, любая деятельность подлежит арестам. В наших СМИ это преподносится так, как будто Зеленский уже живой труп. Но у него все-таки 70% рейтинга. Для Запада выборы нужны. Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и поставки военной техники. Все это огромные деньги, и Западу хотелось бы, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Если бы власть поменялось, их можно было бы предъявить Украине. А делать украинского Пиночета, который уйдет, и все деньги улетучатся, им бы не хотелось.
8 декабря, 07:09
Почему они в шоке? В Европе нарастает паникаПомните, как прошлой зимой правительство Германии призывало немцев меньше мыться, пользоваться шторами для окон (это добавляет пару градусов тепла в помещении, по мнению "зелёного" министра Хабека). Предлагались другие экономичные варианты утепления: горячий чай, варежки и шапки в квартирах и т.д.
Пока какой-то катастрофы с выборами у Зеленского нет. Зеленский исходит из того, что есть угроза, потому что он прекрасно помнит, как избирался сам. Он избирался на волне ненависти к предыдущему президенту, когда были готовы голосовать за любого, только не за Порошенко. Он понимает, что такие повороты в украинском электорате случаются. Зеленский боится проиграть выборы, потому что это вопрос его жизни. На Украине произошло такое кровопролитие, которое никто никогда не забудет. Но пока у него есть надежда, что он победит, что будут деньги, репарации с России, западное оружие.
- Если я вас правильно понял, то главные битвы на фронте СВО еще впереди?
- Ресурсов у ВСУ немного. Они пытаются ими как-то лавировать, гоняют их по линии фронта и не всегда это получается. Зачастую российские войска эту ротацию прерывают. Но линия фронта просматривается полностью, видно, перемещение техники, и даже отдельных людей. Это затрудняет Генштабу подготовку прорывных точек.
Такая ситуация долго продолжаться не может. Для этого нужно иметь невероятные ресурсы, у Украины таких ресурсов нет. Скорее всего, где-то произойдет разрыв, линия фронта очень натянута и где-то может случиться "Сталинград". То есть произойдет на каком-то участке надлом и тогда линия фронта превратиться в очаговые боестолкновения, цепочку полукотлов.
Вообще для украинского фронта характерны даже не котлы, а подковы. Для ВСУ это будет катастрофа, они вынуждены будут оттягивать войска к новой линии, которая еще не построена. Не исключено, что до Днепра.
 
ИнтервьюАндрей СуздальцевВСУРоссияЗападСВОВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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07:29Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
07:23Андрей Суздальцев: ВСУ и Запад выманивают нашу армию в чистое поле, но Россия ответит цепочкой "подков"
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