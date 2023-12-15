https://ukraina.ru/20231215/1052147240.html

Большинство европейцев не хотели бы отправиться на Украину воевать - опрос

Большинство европейцев не хотели бы отправиться на Украину воевать - опрос - 15.12.2023 Украина.ру

Большинство европейцев не хотели бы отправиться на Украину воевать - опрос

Между венграми и гражданами других европейских стран существует согласие по основным вопросам относительно Украины, например, в том, что европейских солдат нельзя отправлять туда воевать. Об этом 15 декабря пишет издание Mandiner, ссылаясь на исследование аналитического центра Századvég.

2023-12-15T11:36

2023-12-15T11:36

2023-12-15T11:38

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В ходе исследования в рамках проекта "Европа" центром было опрошено 30 000 человек в 27 государствах-членах ЕС, а также в США, Норвегии и Швейцарии. Заместитель председателя Századvég Арон Хидвеги отметил, что в соответствии с результатами опроса, обнаружено согласие по четырем важным вопросам среди жителей всех этих стран.Так европейцы считают, что война должна закончиться как можно скорее, что нельзя отправлять собственных солдат на Украину, что США и Китай выиграют, а ЕС проиграет в результате конфликта. Также было отмечено, что ЕС должен стремиться к мирному экономическому сотрудничеству с Китаем.71 процент опрошенных считают, что стороны украинского конфликта должны быть посажены за стол переговоров. Только в одной стране большинство населения хочет, чтобы борьба продолжалась "пока Путин не уйдет с власти", отмечает издание – в Эстонии.

https://ukraina.ru/20231215/1052146453.html

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