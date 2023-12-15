Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении – МО РФ - 15.12.2023 Украина.ру
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Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении – МО РФ
Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении – МО РФ - 15.12.2023 Украина.ру
Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении – МО РФ
Российские войска сорвали пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на Южнодонецком направлении. Об этом 15 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, передает РИА Новости
2023-12-15T09:18
2023-12-15T09:34
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"Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного", - уточнил Гордеев.По его словам, противник лишился двух автомобилей, 10 долговременных огневых точек и 90 военнослужащих.
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минобороны рф, новости, всу, противник, автомобили
Минобороны РФ, Новости, ВСУ, противник, автомобили

Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении – МО РФ

09:18 15.12.2023 (обновлено: 09:34 15.12.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские войска сорвали пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на Южнодонецком направлении. Об этом 15 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, передает РИА Новости
"Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного", - уточнил Гордеев.
По его словам, противник лишился двух автомобилей, 10 долговременных огневых точек и 90 военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря, 15:06
Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУЗа прошедшие сутки ВСУ потеряли более 600 человек. Большая часть из них навсегда осталась на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Эту информацию обнародовало Министерство обороны России.
 
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