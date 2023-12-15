https://ukraina.ru/20231215/1052139354.html
В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба
В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба - 15.12.2023 Украина.ру
В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 декабря в статье для Foreign Affairs признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины, такие "голоса все громче"
2023-12-15T07:57
2023-12-15T07:57
2023-12-15T08:04
украина
новости
дмитрий кулеба
министр
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_d23b2caeb31e085908a531b3f8cdb7ab.jpg
"Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министрПо словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.Об усталости от Украины и аппетитов ее властей пишут многие СМИ. На днях генсек НАТО заявил, что понимает "всех, кто устал от поддержки Украины" и недоволен ценами на еду и электричество.
https://ukraina.ru/20221108/1040590169.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_37a24ea3818e7018d2206daad3df9fdf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, дмитрий кулеба, министр, мир
Украина, Новости, Дмитрий Кулеба, министр, мир
В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба
07:57 15.12.2023 (обновлено: 08:04 15.12.2023)
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 декабря в статье для Foreign Affairs признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины, такие "голоса все громче"
"Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министр
По словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.
Об усталости от Украины и аппетитов ее властей пишут многие СМИ. На днях генсек НАТО заявил, что понимает "всех, кто устал от поддержки Украины" и недоволен ценами на еду и электричество.