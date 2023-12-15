В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба - 15.12.2023 Украина.ру
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В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба
В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба - 15.12.2023 Украина.ру
В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 декабря в статье для Foreign Affairs признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины, такие "голоса все громче"
2023-12-15T07:57
2023-12-15T08:04
украина
новости
дмитрий кулеба
министр
мир
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"Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министрПо словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.Об усталости от Украины и аппетитов ее властей пишут многие СМИ. На днях генсек НАТО заявил, что понимает "всех, кто устал от поддержки Украины" и недоволен ценами на еду и электричество.
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украина, новости, дмитрий кулеба, министр, мир
Украина, Новости, Дмитрий Кулеба, министр, мир

В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба

07:57 15.12.2023 (обновлено: 08:04 15.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 декабря в статье для Foreign Affairs признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины, такие "голоса все громче"
"Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министр
По словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.
Об усталости от Украины и аппетитов ее властей пишут многие СМИ. На днях генсек НАТО заявил, что понимает "всех, кто устал от поддержки Украины" и недоволен ценами на еду и электричество.
Малек Дудаков интервью
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Малек Дудаков: Все больше американцев устают от Украины
 
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