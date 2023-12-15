https://ukraina.ru/20231215/1052139354.html

В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба

В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба - 15.12.2023 Украина.ру

В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 декабря в статье для Foreign Affairs признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины, такие "голоса все громче"

2023-12-15T07:57

2023-12-15T07:57

2023-12-15T08:04

украина

новости

дмитрий кулеба

министр

мир

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"Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министрПо словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.Об усталости от Украины и аппетитов ее властей пишут многие СМИ. На днях генсек НАТО заявил, что понимает "всех, кто устал от поддержки Украины" и недоволен ценами на еду и электричество.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, дмитрий кулеба, министр, мир