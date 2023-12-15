Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052138824.html
Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января
Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января - 15.12.2023 Украина.ру
Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января
Правительство Японии с 1 января вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны
2023-12-15T07:13
2023-12-15T07:13
япония
россия
антироссийские санкции
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051807514_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_b44cc58381218878869ab020701ce57a.jpg
По информации ведомства, запрет импорт непромышленных алмазов распространяется на несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые.Ранее японские власти опубликовали список из 57 компаний из России, в отношении которых с 22 декабря вводится запрет на экспорт из Японии. Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.
https://ukraina.ru/20231212/1052001570.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051807514_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_50b9567d32ade7024c3d4a9bc618b28e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
япония, россия, антироссийские санкции, новости
Япония, Россия, антироссийские санкции, Новости

Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января

07:13 15.12.2023
 
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
Читать в
Правительство Японии с 1 января вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны
По информации ведомства, запрет импорт непромышленных алмазов распространяется на несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые.
Ранее японские власти опубликовали список из 57 компаний из России, в отношении которых с 22 декабря вводится запрет на экспорт из Японии. Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 17:03
"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясенияВ Японии разгорается грандиозный политический скандал, который полностью подрывает доверие к действующей власти во главе с премьер-министром Фумио Кисидой и может переформатировать политическую систему Страны восходящего солнца
 
ЯпонияРоссияантироссийские санкцииНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — Кулеба
07:56Военнопленный рассказал о массовой гибели украинских солдат под Работино
07:25Староста села во Львовской области не дал снести памятник советскому воину
07:13Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января
06:55Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России
06:38Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ
06:25Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ
06:02Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – Орбан
06:00"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ
05:50Политолог раскрыл, когда Россия перейдёт в наступление по всем фронтам и выбьет "зубы дракона" Украине
05:40"Мы возьмем Авдеевку": политолог раскрыл, как полуторатонные ОДАБы размолотят бетонные норы ВСУ
05:30Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве
05:20Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории
05:13Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО
05:00Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов
04:52Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
04:50Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи"
04:30Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье
04:25"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС
04:10Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева
Лента новостейМолния