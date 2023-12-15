Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января
G7 запретит прямые поставки российских алмазов с нового года
Правительство Японии с 1 января вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны
По информации ведомства, запрет импорт непромышленных алмазов распространяется на несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые.
Ранее японские власти опубликовали список из 57 компаний из России, в отношении которых с 22 декабря вводится запрет на экспорт из Японии. Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.
12 декабря, 17:03"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясенияВ Японии разгорается грандиозный политический скандал, который полностью подрывает доверие к действующей власти во главе с премьер-министром Фумио Кисидой и может переформатировать политическую систему Страны восходящего солнца