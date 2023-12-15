https://ukraina.ru/20231215/1052138824.html

Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января

Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января - 15.12.2023 Украина.ру

Япония вводит запрет на импорт российских алмазов с 1 января

Правительство Японии с 1 января вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов. Об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны

2023-12-15T07:13

2023-12-15T07:13

2023-12-15T07:13

япония

россия

антироссийские санкции

новости

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По информации ведомства, запрет импорт непромышленных алмазов распространяется на несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые.Ранее японские власти опубликовали список из 57 компаний из России, в отношении которых с 22 декабря вводится запрет на экспорт из Японии. Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.

https://ukraina.ru/20231212/1052001570.html

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япония, россия, антироссийские санкции, новости