https://ukraina.ru/20231215/1052136176.html
В Харьковской области гремят взрывы
В Харьковской области гремят взрывы - 15.12.2023 Украина.ру
В Харьковской области гремят взрывы
В Харьковской области гремят взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена также в Черкасской и Кировоградской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 15 декабря
2023-12-15T02:12
2023-12-15T02:12
2023-12-15T02:12
новости
харьковская область
взрыв
украина
воздушная тревога
сво
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"Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:03 мск.Местные телеграм-каналы также сообщали о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Ранее воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231214/1052126015.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, взрыв, украина, воздушная тревога, сво
Новости, Харьковская область, взрыв, Украина, воздушная тревога, СВО
В Харьковской области гремят взрывы
В Харьковской области гремят взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена также в Черкасской и Кировоградской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 15 декабря
"Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:03 мск.
Местные телеграм-каналы также сообщали о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.