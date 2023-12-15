https://ukraina.ru/20231215/1052136176.html

В Харьковской области гремят взрывы

В Харьковской области гремят взрывы - 15.12.2023 Украина.ру

В Харьковской области гремят взрывы

В Харьковской области гремят взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена также в Черкасской и Кировоградской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 15 декабря

2023-12-15T02:12

2023-12-15T02:12

2023-12-15T02:12

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харьковская область

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воздушная тревога

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"Харьков, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:03 мск.Местные телеграм-каналы также сообщали о работе ПВО и взрывах в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.Ранее воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231214/1052126015.html

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новости, харьковская область, взрыв, украина, воздушная тревога, сво