https://ukraina.ru/20231214/1052132363.html

Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США

Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США - 14.12.2023 Украина.ру

Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США

Президент Украины Владимир Зеленский в немецком городе Висбадене встретился с командованием армии США в Европе и Африке. Как сообщало прежде издание New York Times, в Висбадене проводится планирование стратегии Украины на 2024 год

2023-12-14T21:21

2023-12-14T21:21

2023-12-14T21:25

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Как сообщает Bild, встреча Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не запланирована.Ранее сообщалось, что глава киевского режима прибыл с неанонсированным визитом в Германию, из-за чего во Франкфурте-на-Майне усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.

https://ukraina.ru/20231214/1052127202.html

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новости, владимир зеленский, украина, германия, сво, всу