Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США
21:21 14.12.2023 (обновлено: 21:25 14.12.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в немецком городе Висбадене встретился с командованием армии США в Европе и Африке. Как сообщало прежде издание New York Times, в Висбадене проводится планирование стратегии Украины на 2024 год
"Обсудили работу Группы содействия безопасности Украины, обеспечение логистики поставок боеприпасов и военной техники, её ремонта и обслуживания", – приводит слова Зеленского телеграм-канал "Политика Страны".
Как сообщает Bild, встреча Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не запланирована.
"По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провёл там сегодня встречу с американскими генералами. Вечером он уедет в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер всё ещё в Брюсселе", – отмечает замглавного редактора издания Пауль Ронцхаймер.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима прибыл с неанонсированным визитом в Германию, из-за чего во Франкфурте-на-Майне усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.