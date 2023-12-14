Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США - 14.12.2023 Украина.ру
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Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США
Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США - 14.12.2023 Украина.ру
Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США
Президент Украины Владимир Зеленский в немецком городе Висбадене встретился с командованием армии США в Европе и Африке. Как сообщало прежде издание New York Times, в Висбадене проводится планирование стратегии Украины на 2024 год
2023-12-14T21:21
2023-12-14T21:25
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Как сообщает Bild, встреча Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не запланирована.Ранее сообщалось, что глава киевского режима прибыл с неанонсированным визитом в Германию, из-за чего во Франкфурте-на-Майне усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.
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новости, владимир зеленский, украина, германия, сво, всу
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Германия, СВО, ВСУ

Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США

21:21 14.12.2023 (обновлено: 21:25 14.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в немецком городе Висбадене встретился с командованием армии США в Европе и Африке. Как сообщало прежде издание New York Times, в Висбадене проводится планирование стратегии Украины на 2024 год
"Обсудили работу Группы содействия безопасности Украины, обеспечение логистики поставок боеприпасов и военной техники, её ремонта и обслуживания", – приводит слова Зеленского телеграм-канал "Политика Страны".
Как сообщает Bild, встреча Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не запланирована.

"По моей информации, Зеленский посетил лишь Висбаден, где дислоцированы американские войска, и провёл там сегодня встречу с американскими генералами. Вечером он уедет в направлении Украины. Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер всё ещё в Брюсселе", – отмечает замглавного редактора издания Пауль Ронцхаймер.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима прибыл с неанонсированным визитом в Германию, из-за чего во Франкфурте-на-Майне усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.
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