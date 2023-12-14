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Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию - 14.12.2023 Украина.ру

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию

В четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с ранее не анонсированным визитом в Германию. По данным полиции Франкфурта-на-Майне, в городе усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги

2023-12-14T19:35

2023-12-14T19:35

2023-12-14T19:35

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Как отмечают СМИ, по прибытии в ФРГ Зеленский направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия продолжит поддерживать Украину и обещал направить Киеву восемь миллиардов евро. Позже немецкое правительство заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи в который вошли: система ЗРК Patriot и ракеты к ней, девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, более семи тысяч боеприпасов, три беспилотных машины для разминирования, 14-ть систем обнаружения дронов, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, четыре прицепа к тягачам и восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатомётов.

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новости, украина, владимир зеленский, германия, фрг, олаф шольц, сво