Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию
© AP / Fermin Rodriguez
© AP / Fermin Rodriguez
В четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с ранее не анонсированным визитом в Германию. По данным полиции Франкфурта-на-Майне, в городе усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги
"По поводу сегодняшнего визита президента Украины в Гессен: в связи с усилением мер безопасности будут кратковременные перекрытия дорог и неудобства во всем регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майн", - сообщила полиция в социальной сети Х.
Как отмечают СМИ, по прибытии в ФРГ Зеленский направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия продолжит поддерживать Украину и обещал направить Киеву восемь миллиардов евро. Позже немецкое правительство заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи в который вошли: система ЗРК Patriot и ракеты к ней, девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, более семи тысяч боеприпасов, три беспилотных машины для разминирования, 14-ть систем обнаружения дронов, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, четыре прицепа к тягачам и восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатомётов.
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