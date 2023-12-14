Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию - 14.12.2023 Украина.ру
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Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию - 14.12.2023 Украина.ру
Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию
В четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с ранее не анонсированным визитом в Германию. По данным полиции Франкфурта-на-Майне, в городе усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги
2023-12-14T19:35
2023-12-14T19:35
новости
украина
владимир зеленский
германия
фрг
олаф шольц
сво
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Как отмечают СМИ, по прибытии в ФРГ Зеленский направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия продолжит поддерживать Украину и обещал направить Киеву восемь миллиардов евро. Позже немецкое правительство заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи в который вошли: система ЗРК Patriot и ракеты к ней, девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, более семи тысяч боеприпасов, три беспилотных машины для разминирования, 14-ть систем обнаружения дронов, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, четыре прицепа к тягачам и восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатомётов.
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новости, украина, владимир зеленский, германия, фрг, олаф шольц, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Германия, ФРГ, Олаф Шольц, СВО

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию

19:35 14.12.2023
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP / Fermin Rodriguez
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В четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с ранее не анонсированным визитом в Германию. По данным полиции Франкфурта-на-Майне, в городе усилены меры безопасности и перекрыты некоторые дороги
"По поводу сегодняшнего визита президента Украины в Гессен: в связи с усилением мер безопасности будут кратковременные перекрытия дорог и неудобства во всем регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майн", - сообщила полиция в социальной сети Х.
Как отмечают СМИ, по прибытии в ФРГ Зеленский направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия продолжит поддерживать Украину и обещал направить Киеву восемь миллиардов евро. Позже немецкое правительство заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи в который вошли: система ЗРК Patriot и ракеты к ней, девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, более семи тысяч боеприпасов, три беспилотных машины для разминирования, 14-ть систем обнаружения дронов, восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros, четыре прицепа к тягачам и восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатомётов.
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