Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
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Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ
Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ
Вопрос журналиста об ошибках военного и политического руководства Украины и провала контрнаступления Вооружённых сил страны разозлил руководителя Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В ходе прямого эфира на YouTube-канале Radio NV, он указал ведущему на то, что "на войне не всё идёт по плану"
2023-12-14T19:59
2023-12-14T19:59
новости
украина
алексей данилов
снбо
сво
всу
потери всу
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Данилов также подчеркнул, что боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а российская армия превосходит украинскую по различным параметрам. По его словам, Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.Ранее Данилов призвал украинцев готовиться к худшему.
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новости, украина, алексей данилов, снбо, сво, всу, потери всу
Новости, Украина, Алексей Данилов, СНБО, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ

19:59 14.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Даніловсекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данілов
Читать в
Вопрос журналиста об ошибках военного и политического руководства Украины и провала контрнаступления Вооружённых сил страны разозлил руководителя Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В ходе прямого эфира на YouTube-канале Radio NV, он указал ведущему на то, что "на войне не всё идёт по плану"

"Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. Или у тех, кто лайки собирает. Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне всё идёт по плану (…) в жизни такого не бывает", — сказал политик.

Данилов также подчеркнул, что боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а российская армия превосходит украинскую по различным параметрам. По его словам, Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.
Ранее Данилов призвал украинцев готовиться к худшему.
22 ноября, 09:15
Алексей Данилов, биография Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловСНБОСВОВСУпотери ВСУ
 
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