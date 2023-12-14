https://ukraina.ru/20231214/1052131165.html

Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ

Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру

Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ

Вопрос журналиста об ошибках военного и политического руководства Украины и провала контрнаступления Вооружённых сил страны разозлил руководителя Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В ходе прямого эфира на YouTube-канале Radio NV, он указал ведущему на то, что "на войне не всё идёт по плану"

2023-12-14T19:59

2023-12-14T19:59

2023-12-14T19:59

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Данилов также подчеркнул, что боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а российская армия превосходит украинскую по различным параметрам. По его словам, Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.Ранее Данилов призвал украинцев готовиться к худшему.

https://ukraina.ru/20231122/1051200200.html

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новости, украина, алексей данилов, снбо, сво, всу, потери всу