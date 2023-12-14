https://ukraina.ru/20231214/1052131165.html
Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ
Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ
Вопрос журналиста об ошибках военного и политического руководства Украины и провала контрнаступления Вооружённых сил страны разозлил руководителя Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В ходе прямого эфира на YouTube-канале Radio NV, он указал ведущему на то, что "на войне не всё идёт по плану"
2023-12-14T19:59
2023-12-14T19:59
2023-12-14T19:59
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Данилов также подчеркнул, что боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а российская армия превосходит украинскую по различным параметрам. По его словам, Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.Ранее Данилов призвал украинцев готовиться к худшему.
https://ukraina.ru/20231122/1051200200.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей данилов, снбо, сво, всу, потери всу
Новости, Украина, Алексей Данилов, СНБО, СВО, ВСУ, потери ВСУ
Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ
Вопрос журналиста об ошибках военного и политического руководства Украины и провала контрнаступления Вооружённых сил страны разозлил руководителя Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В ходе прямого эфира на YouTube-канале Radio NV, он указал ведущему на то, что "на войне не всё идёт по плану"
"Планы — это на фабрике. Планы — на заводе. Или у тех, кто лайки собирает. Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне всё идёт по плану (…) в жизни такого не бывает", — сказал политик.
Данилов также подчеркнул, что боевые действия идут для украинской армии крайне сложно, а российская армия превосходит украинскую по различным параметрам. По его словам, Украина сегодня "защищает всю Европу от России", а потому от Киева никто не требует озвучить планы на 2024 год.
Ранее Данилов призвал
украинцев готовиться к худшему.