Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico
18:19 14.12.2023 (обновлено: 18:31 14.12.2023)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
В Евросоюзе были готовы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе, куда глава киевского режима и сам намеревался попасть, но отказались от этой идеи из-за опасений относительно реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники
По данным СМИ, несколько дипломатов ЕС в ходе встречи представителей Евросоюза выразили опасение по поводу возможного присутствия Зеленского. По их мнению, это могло бы вызвать антагонизм у Орбана и сделать венгерскую позицию в отношении Украины ещё более неуступчивой.
Как сообщает украинское издание "Европейская правда", еще до среды, 12 декабря, вероятность приглашения Зеленского к личному участию в саммите рассматривалась как реальная.
Напомним, позиция Венгрии в отношении вступления Украины в ЕС остаётся неизменной – Виктор Орбан считает принятие её в Союз "плохим решением", которое обязательно загонит ЕС в тупик. По его мнению, отчёт Еврокомиссии о том, что Украина выполнила необходимые условия для переговоров о членстве, является ложью.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, а Еврокомиссия не представляет, какое влияние окажет членство страны в ЕС на всё сообщество.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией 14 декабря заявил, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Они защищают свои интересы, подчеркнул российский лидер.