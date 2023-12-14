Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico - 14.12.2023 Украина.ру
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Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico
Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico - 14.12.2023 Украина.ру
Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico
В Евросоюзе были готовы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе, куда глава киевского режима и сам намеревался попасть, но отказались от этой идеи из-за опасений относительно реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники
2023-12-14T18:19
2023-12-14T18:31
новости
украина
владимир зеленский
саммит
евросоюз
венгрия
виктор орбан
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По данным СМИ, несколько дипломатов ЕС в ходе встречи представителей Евросоюза выразили опасение по поводу возможного присутствия Зеленского. По их мнению, это могло бы вызвать антагонизм у Орбана и сделать венгерскую позицию в отношении Украины ещё более неуступчивой. Как сообщает украинское издание "Европейская правда", еще до среды, 12 декабря, вероятность приглашения Зеленского к личному участию в саммите рассматривалась как реальная. Напомним, позиция Венгрии в отношении вступления Украины в ЕС остаётся неизменной – Виктор Орбан считает принятие её в Союз "плохим решением", которое обязательно загонит ЕС в тупик. По его мнению, отчёт Еврокомиссии о том, что Украина выполнила необходимые условия для переговоров о членстве, является ложью. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, а Еврокомиссия не представляет, какое влияние окажет членство страны в ЕС на всё сообщество. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией 14 декабря заявил, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Они защищают свои интересы, подчеркнул российский лидер.
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новости, украина, владимир зеленский, саммит, евросоюз, венгрия, виктор орбан
Новости, Украина, Владимир Зеленский, саммит, Евросоюз, Венгрия, Виктор Орбан

Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico

18:19 14.12.2023 (обновлено: 18:31 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В Евросоюзе были готовы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе, куда глава киевского режима и сам намеревался попасть, но отказались от этой идеи из-за опасений относительно реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники
По данным СМИ, несколько дипломатов ЕС в ходе встречи представителей Евросоюза выразили опасение по поводу возможного присутствия Зеленского. По их мнению, это могло бы вызвать антагонизм у Орбана и сделать венгерскую позицию в отношении Украины ещё более неуступчивой.
Как сообщает украинское издание "Европейская правда", еще до среды, 12 декабря, вероятность приглашения Зеленского к личному участию в саммите рассматривалась как реальная.
Напомним, позиция Венгрии в отношении вступления Украины в ЕС остаётся неизменной – Виктор Орбан считает принятие её в Союз "плохим решением", которое обязательно загонит ЕС в тупик. По его мнению, отчёт Еврокомиссии о том, что Украина выполнила необходимые условия для переговоров о членстве, является ложью.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, а Еврокомиссия не представляет, какое влияние окажет членство страны в ЕС на всё сообщество.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией 14 декабря заявил, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Они защищают свои интересы, подчеркнул российский лидер.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
16:56
"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дыройОткрывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийсаммитЕвросоюзВенгрияВиктор Орбан
 
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