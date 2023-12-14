https://ukraina.ru/20231214/1052127545.html

Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico

Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico - 14.12.2023 Украина.ру

Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico

В Евросоюзе были готовы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе, куда глава киевского режима и сам намеревался попасть, но отказались от этой идеи из-за опасений относительно реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники

2023-12-14T18:19

2023-12-14T18:19

2023-12-14T18:31

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виктор орбан

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По данным СМИ, несколько дипломатов ЕС в ходе встречи представителей Евросоюза выразили опасение по поводу возможного присутствия Зеленского. По их мнению, это могло бы вызвать антагонизм у Орбана и сделать венгерскую позицию в отношении Украины ещё более неуступчивой. Как сообщает украинское издание "Европейская правда", еще до среды, 12 декабря, вероятность приглашения Зеленского к личному участию в саммите рассматривалась как реальная. Напомним, позиция Венгрии в отношении вступления Украины в ЕС остаётся неизменной – Виктор Орбан считает принятие её в Союз "плохим решением", которое обязательно загонит ЕС в тупик. По его мнению, отчёт Еврокомиссии о том, что Украина выполнила необходимые условия для переговоров о членстве, является ложью. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, а Еврокомиссия не представляет, какое влияние окажет членство страны в ЕС на всё сообщество. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией 14 декабря заявил, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Они защищают свои интересы, подчеркнул российский лидер.

https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html

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новости, украина, владимир зеленский, саммит, евросоюз, венгрия, виктор орбан