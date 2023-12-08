Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан

"Я не способствую тому, что мне кажется плохим решением. Моя идея относительно Европы заключается в том, что если все не согласятся, решения не будет. Да, Украина находится в затруднительном положении, она страдает от военных действий со стороны России, и мы решили ее поддержать. Поэтому вполне законно, что весь Европейский совет посылает хорошие сигналы Украине. Я за это.

Однако есть и другие типы сигналов, помимо начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Мы не должны этого делать. По двум причинам. Во-первых, потому что они не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы принять их в качестве полноправных членов. Венгрия – соседняя страна Украины. Что бы ни думали люди в Париже, Брюсселе и Гааге, мы точно знаем, что происходит на Украине.