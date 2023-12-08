Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан - 08.12.2023 Украина.ру
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Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан
Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан - 08.12.2023 Украина.ру
Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан
Чрезмерная коррумпированность и военное положение в стране – одни из главных причин, которые назвал премьер Венгрии
2023-12-08T16:03
2023-12-08T16:03
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Журналист Le Point встретился с Виктором Орбаном в четверг вечером – за несколько дней до заседания Европейского совета, на котором будет рассматриваться вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Орбан прилетел в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.Венгерский премьер-министр объяснил Le Point свою позицию по отношению к Украине. Он считает принятие её в Союз – "плохое решение", оно обязательно загонит Евросоюз в тупик. По мнению Орбана, отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, является ложью."Украина, как известно, является одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении", – подытожил Орбан.
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Новости, Новости Украины, Польша, Венгрия, Франция

Мы точно знаем, что там происходит, в ЕС Украине нельзя - Орбан

16:03 08.12.2023
 
Орбан
Орбан
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Чрезмерная коррумпированность и военное положение в стране – одни из главных причин, которые назвал премьер Венгрии
Журналист Le Point встретился с Виктором Орбаном в четверг вечером – за несколько дней до заседания Европейского совета, на котором будет рассматриваться вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Орбан прилетел в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.
Венгерский премьер-министр объяснил Le Point свою позицию по отношению к Украине. Он считает принятие её в Союз – "плохое решение", оно обязательно загонит Евросоюз в тупик.

"Я не способствую тому, что мне кажется плохим решением. Моя идея относительно Европы заключается в том, что если все не согласятся, решения не будет. Да, Украина находится в затруднительном положении, она страдает от военных действий со стороны России, и мы решили ее поддержать. Поэтому вполне законно, что весь Европейский совет посылает хорошие сигналы Украине. Я за это.

Однако есть и другие типы сигналов, помимо начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Мы не должны этого делать. По двум причинам. Во-первых, потому что они не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы принять их в качестве полноправных членов. Венгрия – соседняя страна Украины. Что бы ни думали люди в Париже, Брюсселе и Гааге, мы точно знаем, что происходит на Украине.

По мнению Орбана, отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, является ложью.
"Украина, как известно, является одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении", – подытожил Орбан.
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