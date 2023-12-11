Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан - 11.12.2023 Украина.ру
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Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан
Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан - 11.12.2023 Украина.ру
Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан
Предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, а Еврокомиссия не представляет, какое влияние окажет членство страны в ЕС на всё сообщество. Такое мнение на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
2023-12-11T21:39
2023-12-11T21:39
новости
украина
петер сийярто
дмитрий кулеба
венгрия
евросоюз
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По итогам двухчасовых переговоров с Кулебой и вице-премьером Украины&nbsp;Ольгой Стефанишиной, Сийярто опубликовал пост в сети, где раскрыл детали встречи. Так, он написал, что сообщил украинскому коллеге, что по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан. Он напомнил, что не говорил с Кулебой почти два года, хотя ранее они "много встречались, много обсуждали, много разговаривали, просто потому, что оба хотели улучшения отношений между Венгрией и Украиной". По его словам, чтобы принять решение по данному вопросу, следует "достаточно задуматься о нерешаемых проблемах ЕС, в числе которых позиция Еврокомиссии в вопросах транзита зерна или отмены лицензионных требований для украинских грузовиков". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.Также Орбан считает, что стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась, так как киевский режим не сможет одержать победу на фронте, несмотря на оказанную поддержку Запада..
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новости, украина, петер сийярто, дмитрий кулеба, венгрия, евросоюз
Новости, Украина, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба, Венгрия, Евросоюз

Сийярто заявил Кулебе, что вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан

21:39 11.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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Предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, а Еврокомиссия не представляет, какое влияние окажет членство страны в ЕС на всё сообщество. Такое мнение на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто
По итогам двухчасовых переговоров с Кулебой и вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной, Сийярто опубликовал пост в сети, где раскрыл детали встречи. Так, он написал, что сообщил украинскому коллеге, что по мнению Будапешта, вопрос о вступлении Украины в ЕС не проработан.
Он напомнил, что не говорил с Кулебой почти два года, хотя ранее они "много встречались, много обсуждали, много разговаривали, просто потому, что оба хотели улучшения отношений между Венгрией и Украиной".
"Теперь, когда мы встретились снова, мы, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Я сказал коллеге, что для нас это не тактический вопрос, а такое решение, которое исторически значимо для будущего всего Евросоюза", – подчеркнул Сийярто.
По его словам, чтобы принять решение по данному вопросу, следует "достаточно задуматься о нерешаемых проблемах ЕС, в числе которых позиция Еврокомиссии в вопросах транзита зерна или отмены лицензионных требований для украинских грузовиков".
"Европейская комиссия не провела подготовительную работу, которая гарантировала бы, что Украина проведет переговоры о вступлении на взаимовыгодной основе", - добавил Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывался против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.
Также Орбан считает, что стратегия Брюсселя по украинскому конфликту провалилась, так как киевский режим не сможет одержать победу на фронте, несмотря на оказанную поддержку Запада..
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
18:28
Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евроЕвросоюзу следует пересмотреть свои финансовые обязательства, если он намерен принять в свой состав Украину, так как вступление страны обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро. Такие данные приводит немецкий аналитический центр, передаёт издание Brussel Signal
 
НовостиУкраинаПетер СийяртоДмитрий КулебаВенгрияЕвросоюз
 
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