https://ukraina.ru/20231214/1052124785.html

Петр Скоробогатый: Владимир Путин назвал причину сумасшествия, которое ВСУ устроили на Днепре

Петр Скоробогатый: Владимир Путин назвал причину сумасшествия, которое ВСУ устроили на Днепре - 14.12.2023 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Владимир Путин назвал причину сумасшествия, которое ВСУ устроили на Днепре

Одесса и побережье Черноморского бассейна используются Украиной для нанесения ударов по Крыму и газопроводной инфраструктуре. Это серьезная угроза безопасности наших южных рубежей, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-12-14T17:39

2023-12-14T17:39

2023-12-14T17:39

интервью

владимир путин

всу

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харьков

донбасс

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. По его словам, все Причерноморье отошло к России по итогам русско-турецких войск.- Петр, на ваш взгляд, означают ли слова президента, что Одесса станет конкретной целью российской армии?- Владимир Путин не первый раз говорит о том, что Одесса – русский город, оставляя поле для вольных трактовок этой ситуации. Это отражает то, что происходит сегодня вокруг Украины и СВО, поскольку перспектива разрешения этого вопроса неочевидна, несмотря на смену диспозиции в конце этого года, когда российская армия получила инициативу, а СВУ испытывают большие проблемы с ресурсами.Тем не менее ни для украинского руководства, ни для американских политиков эта ситуация не стала прологом, чтобы заявить о готовности начинать мирные переговоры. Для российского руководства совершенно неочевиден тот факт, каким образом этот конфликт будет разрешен, и главное – когда. Это важный момент, поскольку в приоритете российской армии – освобождение территории новых регионов России и Донбасса, которое сейчас идет полным ходом. Задача со звёздочкой – освобождение Заднепровья, части Херсонской области и самого Херсона.Если мы и дальше будем видеть абсолютное упрямство украинского руководства, то наши условия в очередной раз поменяются, как поменялись после отвергнутого мирного предложения весной 2022 года. Тогда мы уже будем говорить о необходимости обеспечить нашу безопасность. Она обеспечивается в двух точках. Первая – это Харьков, потому что эта область находится рядом с границами российских регионов, которые особенно сильно страдают от трансграничных боев, действий ДРГ и так далее. Харьков как военно-промышленный хаб, где могут накапливаться украинские силы, представляет угрозу для безопасности РФ и может рассматриваться как перспективная цель для обеспечения этой безопасности.Второй момент – это Одесса, и речь здесь не идет об имперских замашках, амбициях: "Вернем Одессу как русский город". Путин часто подчеркивал, что историческое прошлое тех или иных территорий не является основанием рассматривать эти территории как цель для включения в состав России. Но Одесса и побережье Черноморского бассейна используются Украиной для нанесения ударов по Крыму и газопроводной инфраструктуре. Это серьезная угроза безопасности наших южных рубежей. С этой точки зрения и эта часть Украины может рассматриваться как цель для дальнейшего наступления российских войск. Это будет очень тяжело, потребует серьезных ресурсов.- При этом Владимир Владимирович озвучил численность российской группировки в зоне СВО, оценив ее в 617 тысяч человек. Достаточна ли такая численность войск для достижения целей СВО, об этом ли говорил президент?- При этом президент подчеркивал протяжённость фронта (почти 2000 километров), довольно внушительную. С учетом протяженности этого количества достаточно, чтобы не только обеспечивать крепость обороны, но и проводить наступательные операции. Вместе с тем многие эксперты считали, что для масштабной наступательной операции требуется минимум миллион человек. Сложно сказать, будет ли достигнут ли этот показатель, либо мы будем дальше действовать по стратегии этого года, то есть работать на истощение, на выдавливание ВСУ с территории России, надеясь, что военный потенциал Украины истощится и мы сможем имеющимися силами проводить более глубокие операции.Пока не вижу причин, по которым, численность нашей группировке будет увеличена до этих размеров. С лета-осени 2023 года была выбрана задача минимизации ущерба, который может быть нанесен территориям. В том числе тем, которые стали российскими. То есть серьезные бои идут местах, где уже произошли разрушения жилого фонда. Кроме того, есть очень серьезная проблема минирования для дальнейшего налаживания там мирной жизни.То есть российская армия при всех издержках этой стратегии старается работать на истощение, используя короткое плечо логистики, но в локальных рамках, пытаясь истребить группировку ВСУ, чтобы затем пройти дальше.- Выступление Путина наверняка смотрели на Украине. Интересно, как там моли оценить его слова о том, что украинское командование "пихает своих солдат на смерть" на плацдарм в районе села Крынки на Днепре?- Некоторые украинские пользователи интернета просто складывают один плюс один в отношении этой операции, прекрасно понимая ее бесперспективность, идиотизм и бесчеловечность. Уже месяц назад было понятно, что это неудачная операция. В чем-то она повторила несколько предыдущих мини-кампаний ВСУ, которые складывались по похожему сценарию, когда из-за неудачных действий необходимо было отходить, но украинская армия этого не делала по политическим причинам.Видение, которое изложил сегодня Путин, – единственное, которое может объяснить все сумасшествие того, что происходит на Левом берегу Днепра исключительно из желания показать западным партнерам, что ВСУ еще могут наступать. На этом плацдарме истребляют не просто мобилизованных, а хорошо подготовленных и обеспеченных профессионалов. Последний наступательный кулак, который был собран летом этого года, израсходован в Крынках. Российская армия сознательно оставляет этот плацдарм, чтобы ВСУ, базируясь на островах на Днепре продолжали бездумно и бесперспективно подбрасывать туда подкрепления.

https://ukraina.ru/20231122/1051213056.html

https://ukraina.ru/20231214/1052120761.html

https://ukraina.ru/20231214/1052103025.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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