https://ukraina.ru/20231214/1052120761.html

Цели СВО, будет ли новая мобилизация, почему ВСУ не выбивают из Крынок. Итоги года от Владимира Путина

Цели СВО, будет ли новая мобилизация, почему ВСУ не выбивают из Крынок. Итоги года от Владимира Путина - 14.12.2023 Украина.ру

Цели СВО, будет ли новая мобилизация, почему ВСУ не выбивают из Крынок. Итоги года от Владимира Путина

В четверг, 14 декабря, в Гостином дворе в Москве прошла объединенная прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, посвященная подведению итогов 2023 года

2023-12-14T16:28

2023-12-14T16:28

2023-12-14T16:28

эксклюзив

владимир путин

прямая линия

пресс-конференция

россия

украина

сво

северный поток

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Издание Украина.ру публикует ключевые заявления главы российского государства об СВО и Украине.Причины и цели СВОРоссию вынудили начать военную спецоперацию на Украине: "безудержное стремление" НАТО к российским границам привело к трагедиям, которые мы сейчас переживаем. До этого "американские дружки" пошли на госпереворот в Киеве в 2014 году, чтобы создать конфликт с РФ.Путин рассказал, что цели СВО не потеряли своей актуальности, в том числе и денацификация. По его словам, на переговорах в феврале-марте 2022 года украинская сторона не признавала это требование, однако допускала принятия соответствующих законов.Российский президент отметил, что наступление мира возможно лишь с достижением целей спецоперации.Что касается демилитаризации Украины, то она продолжается на фронте – российская армия уничтожает множество украинской и западной военной техники. Процесс демилитаризации будет завершен или по результатам переговоров, или же силовым путем, резюмировал он.Мобилизация и добровольцыНеобходимости второй волны мобилизации сейчас нет, подчеркнул Путин. Всего в спецоперации заняты 617 тыс. военнослужащих на 2 тыс. км линии фронта.Президент отметил, что в настоящее время в зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных. Еще 41 тыс. человек уволились по достижению предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.Среди мобилизованных - 14 Героев Российской Федерации.Что касается добровольцев, то в ВС РФ таким образом к настоящему моменту набрано 486 тыс. человек. Их поток не сокращается, отметил Путин, в день контракт с армией подписывают 1,5 тыс. добровольцев.Все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки. Тоже самое касается и бойцов ЧВК, которые воюют за Родину.Кроме того, уравнены в соцподдержке, в том числе в страховке, должны быть все волонтеры страны, – и из новых регионов, отметил Путин.Одесса – русский городВ своей основе русские и украинцы – единый народ, заявил глава государства.Путин напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийским.Ситуация в Крынках и положение на фронтеПрактически по всей линии соприкосновения российские вооруженные силы улучшают свое положение, заявил Путин.Отвечая на вопрос о плацдарме ВСУ возле населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, Путин заявил, что было принято решение отойти на несколько метров, чтобы уберечь личный состав от ненужных потерь, так как ВСУ накрывают этот небольшой участок артиллерией.Глава государства отметил, что ВСУ зашли на этот небольшой участок берега, он был примерно 1,2 тыс. м в длину и где-то 300 м в ширину.Он отметил, что у ВС РФ в Крынках – потери санитарные, а у Украины – десятки погибших, причем среди элитных штурмовых частей.Путин рассказал, что дал команду начальнику Генштаба Валерию Герасимову не спешить с выдавливанием вэсэушников из Крынок, чтобы Украина продолжала направлять туда свой личный состав, такова логика военных действий. Развитие новых регионовНовые регионы России будут продолжать свое развитие, ежегодно на это в государственном бюджете закладывается свыше триллиона рублей, сказал Путин.По его словам, Киев не уделял должного внимания этим территориям, когда они еще входили в состав Украины.Новые регионы за 2023 год выплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей, отметил президент.Кто взорвал "Северные потоки"Отвечая на один из вопросов, Путин рассказал, кто по его мнению стоит за терактом на газопроводах "Северный поток", которые произошли в прошлом году. По его словам, Россия не виновата в том, что Европа недополучает газ.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир путин, прямая линия, пресс-конференция, россия, украина, сво, северный поток