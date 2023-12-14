https://ukraina.ru/20231214/1052116276.html

"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин

"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин - 14.12.2023 Украина.ру

"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин

Место беднейшей страны в Европе перешло от Молдавии к Украине, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T15:20

2023-12-14T15:20

2023-12-14T15:28

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Российский лидер добавил, что если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то "так тому и быть"."Если есть лишние деньги", Молдавия может закупать энергоносители не у России, но дороже, отметил Путин.По словам российского президента, присутствие Молдавии в СНГ не имеет большой ценности, но Россия готова сотрудничать, "мы ни от кого не отпихиваемся".

https://ukraina.ru/20231202/1051694293.html

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2023

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новости, россия, молдавия, европа, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным