"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин
"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин
Место беднейшей страны в Европе перешло от Молдавии к Украине, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T15:20
2023-12-14T15:28
новости
россия
молдавия
европа
украина
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Российский лидер добавил, что если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то "так тому и быть"."Если есть лишние деньги", Молдавия может закупать энергоносители не у России, но дороже, отметил Путин.По словам российского президента, присутствие Молдавии в СНГ не имеет большой ценности, но Россия готова сотрудничать, "мы ни от кого не отпихиваемся".
https://ukraina.ru/20231202/1051694293.html
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новости, россия, молдавия, европа, украина, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Молдавия, Европа, Украина, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным

"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин

15:20 14.12.2023 (обновлено: 15:28 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Место беднейшей страны в Европе перешло от Молдавии к Украине, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
"Молдавия совсем недавно была беднейшей страной Европы, сейчас это "почетное" место у Украины", - заявил Путин.
Российский лидер добавил, что если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то "так тому и быть".
"Если есть лишние деньги", Молдавия может закупать энергоносители не у России, но дороже, отметил Путин.
По словам российского президента, присутствие Молдавии в СНГ не имеет большой ценности, но Россия готова сотрудничать, "мы ни от кого не отпихиваемся".
флаг Молдавия Молдова
2 декабря, 14:22
"Следующая жертва гибридной войны". Захочет ли Молдавия убиться об РоссиюМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошедшем в Скопье заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Молдавия станет следующей жертвой гибридной войны, которую Запад развязал против России.
 
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