"Почётное место": Украина заняла место беднейшей страны Европы вместо Молдавии - Путин
15:20 14.12.2023 (обновлено: 15:28 14.12.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Место беднейшей страны в Европе перешло от Молдавии к Украине, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
"Молдавия совсем недавно была беднейшей страной Европы, сейчас это "почетное" место у Украины", - заявил Путин.
Российский лидер добавил, что если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то "так тому и быть".
"Если есть лишние деньги", Молдавия может закупать энергоносители не у России, но дороже, отметил Путин.
По словам российского президента, присутствие Молдавии в СНГ не имеет большой ценности, но Россия готова сотрудничать, "мы ни от кого не отпихиваемся".
2 декабря, 14:22"Следующая жертва гибридной войны". Захочет ли Молдавия убиться об РоссиюМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошедшем в Скопье заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Молдавия станет следующей жертвой гибридной войны, которую Запад развязал против России.