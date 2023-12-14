https://ukraina.ru/20231214/1052104701.html

Одесса — русский город, "зубы дракона" под Черниговом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 декабря

Одесса — русский город, "зубы дракона" под Черниговом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 декабря - 14.12.2023 Украина.ру

Одесса — русский город, "зубы дракона" под Черниговом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 декабря

Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. ВСУ укрепляют северную границу Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-14T13:08

2023-12-14T13:08

2023-12-14T13:08

хроники

эксклюзив

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Во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом."Одесса – вообще русский город, мы же знаем об этом, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились", - подчеркнул Путин.Он также рассказал о том, что Россия десятилетиями пыталась выстроить отношения с Украиной, пока киевские власти не придумали "историческую чушь" о самобытности."Русские и украинцы по сути единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разные стороны", – подчеркнул Путин.Также президент России отметил, что украинское руководство бросает своих людей на истребление.От осмеяния к принятиюВ Черниговской области под наблюдением украинских военных инженеров оборудуют рубежи и позиции первой и второй полосы обороны, заявил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев."Сегодня на Черниговщине, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны. Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации", - заявил Наев.На своей странице в соцсетях Наев показал видео, на котором видно, как экскаватор копает траншею, а люди с помощью техники устанавливают противотанковые бетонные конструкции, известные как "зубы дракона".Как пояснил Наев, работы по сооружению укреплений выполняет гражданская организация под наблюдением военных инженеров.Примечательно, что ранее, когда аналогичные укрепления - "зубы дракона" - российские военные инженеры устанавливали в Запорожской области, их высмеивали украинские СМИ. Однако после провала летне-осеннего наступления ВСУ, к российской тактике всё же присмотрелись.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 41 удар."На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 25 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. Выпущено 135 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинском артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка. В результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 58 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 25; Днепряны — 3; Обрывка — 3; Алёшки — 16; Подлесное — 2; Казачьи Лагеря — 5; Корсунка — 2; Новая Маячка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань.Позже канал сообщил о гибели одного местного жителя."В результате обстрела украинских боевиков погиб один мирный житель Херсонской области, сообщили в экстренных службах", - указывалось в публикации.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале утром 14 декабря опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 3 прилёта. По селу Солнцевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по МАПП "Нехотеевка" – 2, по селу Журавлевка – 14 артиллерийских снарядов. Также в селах Журавлевка и Щетиновка сброшено по 2 взрывных устройства с БПЛА. <...>. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – установлено 2 прилёта. <...>. В Волоконовском районе по окраинам села Новое и хутора Старый выпущено 3 и 2 миномётных снаряда соответственно", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попало село Козинка – было зафиксировано 2 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет."В Краснояружском районе недалеко от хутора Высокий автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Пострадали три человека. В областной больнице сейчас находится мужчина с частичной ампутацией нижних конечностей. Врачи провели операцию, он находится в реанимации под ИВЛ, в тяжелом состоянии. После стабилизации будет решаться вопрос о транспортировке его в федеральный центр. Ещё двое пострадавших находятся сейчас в городской больнице № 2 города Белгорода: у женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, у мужчины сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. По окраине села Колотиловка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по окраине села Староселье – один артиллерийский снаряд. Также на окраине Староселья противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - также рассказал Гладков.Помимо этого в Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса. В хуторе Балки и селе Муром средствами радиоэлектронной борьбы были посажены по два БПЛА, которые впоследствии сдетонировали. По селу Белянка было выпущено 8 миномётных снарядов, по селу Муром и хутору Мухин – 1 и 2 миномётных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231214/1052092369.html

https://ukraina.ru/20231213/1052080743.html

https://ukraina.ru/20231213/1052055949.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив