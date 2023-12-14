https://ukraina.ru/20231214/1052099461.html

Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок

Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок - 14.12.2023 Украина.ру

Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок

Укрепление суверенитета президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей, которая стоит перед государством

2023-12-14T12:18

2023-12-14T12:18

2023-12-14T12:48

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Началась пресс-конференция президента России Владимир Путина. Первый вопрос, который был задан главе государства, был связан с его выдвижением в качестве кандидата на предстоящих выборах президента. Журналисты спросили, какие задачи будут основными.В понятие суверенитета президент включает укрепление обороноспособности, общественного суверенитета – прав граждан, развитие парламентаризма, технологического и экономического суверенитета."Это основные концептуальные направления. Уверен, что все это понимают", – заключил Путин.

https://ukraina.ru/20231214/1052094574.html

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новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, суверенитет