Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок - 14.12.2023 Украина.ру
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Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок
Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок - 14.12.2023 Украина.ру
Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок
Укрепление суверенитета президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей, которая стоит перед государством
2023-12-14T12:18
2023-12-14T12:48
новости
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
суверенитет
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Началась пресс-конференция президента России Владимир Путина. Первый вопрос, который был задан главе государства, был связан с его выдвижением в качестве кандидата на предстоящих выборах президента. Журналисты спросили, какие задачи будут основными.В понятие суверенитета президент включает укрепление обороноспособности, общественного суверенитета – прав граждан, развитие парламентаризма, технологического и экономического суверенитета."Это основные концептуальные направления. Уверен, что все это понимают", – заключил Путин.
https://ukraina.ru/20231214/1052094574.html
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новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, суверенитет
Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, суверенитет

Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок

12:18 14.12.2023 (обновлено: 12:48 14.12.2023)
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
Читать в
Укрепление суверенитета президент России Владимир Путин назвал самой главной задачей, которая стоит перед государством
Началась пресс-конференция президента России Владимир Путина. Первый вопрос, который был задан главе государства, был связан с его выдвижением в качестве кандидата на предстоящих выборах президента. Журналисты спросили, какие задачи будут основными.
"Существование страны без суверенитета невозможно. Поэтому главное - его укрепление", – сказал Путин.
В понятие суверенитета президент включает укрепление обороноспособности, общественного суверенитета – прав граждан, развитие парламентаризма, технологического и экономического суверенитета.
"Это основные концептуальные направления. Уверен, что все это понимают", – заключил Путин.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
10:29
Путин подведет итоги года и ответит на вопросы россиянПрезидент России Владимир Путин 14 декабря проведет большую пресс-конференцию под названием "Итоги года с Владимиром Путиным"
 
НовостиРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путинымсуверенитет
 
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