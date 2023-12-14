https://ukraina.ru/20231214/1052095004.html

"Укрэнерго" начнет отключать должников - пользуются электричеством, но не платят

"Укрэнерго" начнет отключать должников - пользуются электричеством, но не платят - 14.12.2023 Украина.ру

"Укрэнерго" начнет отключать должников - пользуются электричеством, но не платят

Долг нарастили потребители "поставщика последней надежды" – "Укринтерэнерго"

2023-12-14T10:48

2023-12-14T10:48

2023-12-14T10:48

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Компания "Укрэнерго" в ближайшие недели будет отключать должников. Совокупный их долг составляет на данный момент более 30 млрд грн.Поставщик последней надежды – это поставщик, при определенных обстоятельствах не имеющий права отказать поставке природного газа или электрической энергии на ограниченный промежуток времени.По словам Кудрицкого, правительство Украины внесло более 5,5 тыс. предприятий в защищенный перечень по невозможности отключения, сообщает "7days news". Кроме предприятий критической инфраструктуры (водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты, государственные облэнерго), в списке есть случайные предприятия, которые не должны иметь возможность не платить за потребленную электроэнергию.Уточнение долгов будет произведено в ближайшее время, после чего последует отключение потребителей, которые не платили за электроэнергию на протяжении многих месяцев.

https://ukraina.ru/20231209/1051873171.html

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новости, новости украины, электроэнергия, долги, отключение электричества