"Укрэнерго" начнет отключать должников - пользуются электричеством, но не платят
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов
Долг нарастили потребители "поставщика последней надежды" – "Укринтерэнерго"
Компания "Укрэнерго" в ближайшие недели будет отключать должников. Совокупный их долг составляет на данный момент более 30 млрд грн.
"Долг перед нами 30,1 млрд грн на балансирующем рынке. Мы наблюдаем продолжение наращивания дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" — компанию "Укринтерэнерго", — сказал Кудрицкий. – Природой роста долга есть факт, что многие потребители потребляют электроэнергию, их нельзя отключить, но они и не оплачивают.
Поставщик последней надежды – это поставщик, при определенных обстоятельствах не имеющий права отказать поставке природного газа или электрической энергии на ограниченный промежуток времени.
По словам Кудрицкого, правительство Украины внесло более 5,5 тыс. предприятий в защищенный перечень по невозможности отключения, сообщает "7days news". Кроме предприятий критической инфраструктуры (водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты, государственные облэнерго), в списке есть случайные предприятия, которые не должны иметь возможность не платить за потребленную электроэнергию.
"Есть малопонятные случаи, когда в перечне есть гостиницы, физические лица предприниматели. Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех остальных, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или их ждут возможные отключения за долги", — подчеркнул Кудрицкий.
Уточнение долгов будет произведено в ближайшее время, после чего последует отключение потребителей, которые не платили за электроэнергию на протяжении многих месяцев.
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