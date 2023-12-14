https://ukraina.ru/20231214/1052094210.html

Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс

Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс - 14.12.2023 Украина.ру

Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс

Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Об этом минтранс республики Крым утром 14 декабря сообщает в своём телеграм-канале Украина.ру, 14.12.2023

2023-12-14T10:21

2023-12-14T10:21

2023-12-14T10:21

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Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Об этом минтранс республики Крым утром 14 декабря сообщает в своём телеграм-каналеОтмечается, что работу Керченской паромной переправы обеспечивают шесть паромов. Железнодорожный транспорт перевозят "Авангард" и "Конро Трейдер". Автотранспорт обслуживают два больших автомобильных парома "Лаврентий" и "Мария", а также два малых - "Керченский-2" и "Ейск".В ведомстве напомнили, что Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.

https://ukraina.ru/20231214/1052089703.html

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новости, россия, крым, керченский пролив, перевозчики