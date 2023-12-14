Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс - 14.12.2023 Украина.ру
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Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс
Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс - 14.12.2023 Украина.ру
Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс
Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Об этом минтранс республики Крым утром 14 декабря сообщает в своём телеграм-канале Украина.ру, 14.12.2023
2023-12-14T10:21
2023-12-14T10:21
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Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Об этом минтранс республики Крым утром 14 декабря сообщает в своём телеграм-каналеОтмечается, что работу Керченской паромной переправы обеспечивают шесть паромов. Железнодорожный транспорт перевозят "Авангард" и "Конро Трейдер". Автотранспорт обслуживают два больших автомобильных парома "Лаврентий" и "Мария", а также два малых - "Керченский-2" и "Ейск".В ведомстве напомнили, что Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.
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новости, россия, крым, керченский пролив, перевозчики
Новости, Россия, Крым, Керченский пролив, перевозчики

Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс

10:21 14.12.2023
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкПоезд "Симферополь - Москва" на Керченской паромной переправе
Поезд Симферополь - Москва на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Об этом минтранс республики Крым утром 14 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"08:45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что работу Керченской паромной переправы обеспечивают шесть паромов. Железнодорожный транспорт перевозят "Авангард" и "Конро Трейдер". Автотранспорт обслуживают два больших автомобильных парома "Лаврентий" и "Мария", а также два малых - "Керченский-2" и "Ейск".
В ведомстве напомнили, что Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.
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