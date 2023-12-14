Керченская паромная переправа из-за тумана приостановила работу – минтранс
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкПоезд "Симферополь - Москва" на Керченской паромной переправе
Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за тумана. Об этом минтранс республики Крым утром 14 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"08:45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что работу Керченской паромной переправы обеспечивают шесть паромов. Железнодорожный транспорт перевозят "Авангард" и "Конро Трейдер". Автотранспорт обслуживают два больших автомобильных парома "Лаврентий" и "Мария", а также два малых - "Керченский-2" и "Ейск".
В ведомстве напомнили, что Керченская паромная переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде.