https://ukraina.ru/20231214/1052086897.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу киевского режима на Купянском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-14T04:17
2023-12-14T04:17
2023-12-14T04:17
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Передвижение штурмовой группы и бронетехники ВСУ на Купянском направлении визуально и с помощью БПЛА вскрыли разведчики гвардейской танковой армии, оперативно передавшие координаты на командный пункт."По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнём из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортёр М113 противника", - говорится в сообщении ведомства.Убедиться в уничтожении целей позволили данные разведки и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени."Расчёты все слаженные. Корректировщики у нас тоже работают умело. Сейчас батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. Ведём огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также выполняем задачи по уничтожению противника с высокоточным боеприпасом. Сегодня работали по скоплению живой силы противника и бронетехнике", - рассказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Кузбас".Отмечается, что после нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы избежать ответного огня со стороны украинских войск и восполнить боекомплект.
https://ukraina.ru/20231214/1052084622.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, сво, вс рф, артиллерия, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВС РФ, артиллерия, потери ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу киевского режима на Купянском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Передвижение штурмовой группы и бронетехники ВСУ на Купянском направлении визуально и с помощью БПЛА вскрыли разведчики гвардейской танковой армии, оперативно передавшие координаты на командный пункт.
"По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнём из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортёр М113 противника", - говорится в сообщении ведомства.
Убедиться в уничтожении целей позволили данные разведки и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.
"Расчёты все слаженные. Корректировщики у нас тоже работают умело. Сейчас батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. Ведём огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также выполняем задачи по уничтожению противника с высокоточным боеприпасом. Сегодня работали по скоплению живой силы противника и бронетехнике", - рассказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Кузбас".
Отмечается, что после нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы избежать ответного огня со стороны украинских войск и восполнить боекомплект.