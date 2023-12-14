https://ukraina.ru/20231214/1052086897.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО

Расчёты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и живую силу киевского режима на Купянском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-14T04:17

2023-12-14T04:17

2023-12-14T04:17

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Передвижение штурмовой группы и бронетехники ВСУ на Купянском направлении визуально и с помощью БПЛА вскрыли разведчики гвардейской танковой армии, оперативно передавшие координаты на командный пункт."По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнём из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортёр М113 противника", - говорится в сообщении ведомства.Убедиться в уничтожении целей позволили данные разведки и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени."Расчёты все слаженные. Корректировщики у нас тоже работают умело. Сейчас батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. Ведём огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также выполняем задачи по уничтожению противника с высокоточным боеприпасом. Сегодня работали по скоплению живой силы противника и бронетехнике", - рассказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Кузбас".Отмечается, что после нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции на запасные, чтобы избежать ответного огня со стороны украинских войск и восполнить боекомплект.

https://ukraina.ru/20231214/1052084622.html

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новости, россия, купянское направление, сво, вс рф, артиллерия, потери всу