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Министр обороны России приехал в Пекин

Министр обороны России приехал в Пекин - 14.10.2024 Украина.ру

Министр обороны России приехал в Пекин

Министр обороны России Андрей Белоусов 14 октября прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство

2024-10-14T13:28

2024-10-14T13:28

2024-10-14T13:28

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"В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", - указали в министерстве.У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.Ранее в понедельник Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная на сайте Украина.ру.

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новости, россия, пекин, китай, андрей белоусов