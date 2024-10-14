Министр обороны России приехал в Пекин
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
Министр обороны России Андрей Белоусов 14 октября прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство
"В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", - указали в министерстве.
У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.
Ранее в понедельник Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
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