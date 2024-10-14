Министр обороны России приехал в Пекин - 14.10.2024 Украина.ру
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Министр обороны России приехал в Пекин
Министр обороны России приехал в Пекин - 14.10.2024 Украина.ру
Министр обороны России приехал в Пекин
Министр обороны России Андрей Белоусов 14 октября прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство
2024-10-14T13:28
2024-10-14T13:28
новости
россия
пекин
китай
андрей белоусов
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"В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", - указали в министерстве.У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.Ранее в понедельник Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная на сайте Украина.ру.
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новости, россия, пекин, китай, андрей белоусов
Новости, Россия, Пекин, Китай, Андрей Белоусов

Министр обороны России приехал в Пекин

13:28 14.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Министр обороны России Андрей Белоусов 14 октября прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство
"В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", - указали в министерстве.
У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал российского коллегу. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.
Ранее в понедельник Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная на сайте Украина.ру.
 
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