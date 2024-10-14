https://ukraina.ru/20241014/1058073830.html

Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега

Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега - 14.10.2024 Украина.ру

Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало изменение позиции Запада по поводу военной поддержки Украины.

2024-10-14T13:47

2024-10-14T13:47

2024-10-14T13:47

украина

россия

запад

киселев

джо байден

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

эксклюзив

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев проследил, как по ходу российских успехов на фронте меняется интонация по Украине на Западе."Раньше все было так воинственно, что аж – куда деваться, — вспомнил он. — Еще весной в Англии Борис Джонсон заявлял: "Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободна. Суверенная Украина снова поднимется, и Британия будет рядом столько, сколько потребуется. Спасибо и слава Украине!"То же самое можно сказать и о других недружественных странах и организациях. В начале лета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя", а в начале года президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "Россия никогда не победит Украину. Никогда!" Всего неделю назад газета "Вашингтон Пост" утверждала, что Зеленский все еще может добиться от союзников положительного решения по своему "плану победы" на саммите в Рамштайне. Но все рухнуло. Сначала, сославшись на ураган "Милтон", в Рамштайн отказался лететь Байден. Затем такое же решение принял госсекретарь США Блинкен.Дмитрий Киселев считает, что дело вовсе не в урагане "Милтон", а в урагане российского наступления."И почувствуйте смену интонации, — сказал он. — По-другому запели. Британцы ловят такие вещи лучше других".И действительно, "Гардиан" сообщил, что "в брюссельских коридорах власти усиливается щемящее чувство, что политическая воля и стремление оказывать Украине помощь для победы над Россией постепенно угасают, причем по обе стороны Атлантики". Газете вторит другое крупное издание — "Файнэншнл Таймс". Его авторы увидели изменение настроений не только в западных столицах, но и в киевских кулуарах: решимость закончить конфликт изгнанием российской армии с Украины трансформируется в неохотное признание необходимости мирных переговоров ради сохранения хотя бы части страны. А далее журналисты и эксперты обсуждают цену, которую придется заплатить России за членство части Украины в НАТО."На голубом глазу, как будто мы только этого и ждем. Как ни в чем не бывало. Как будто мы ничего до сих пор не объясняли. Как будто у них там сильная переговорная позиция по результатам на поле боя", — возмутился Киселев."Файнэншнл Таймс" обсуждает возможность сделки, в рамках которой Россия сохранит контроль над новыми регионами, но без формального признания суверенитета над ними, а остальная часть Украины либо вступит в НАТО, либо получит сопоставимые гарантии безопасности."Россия никогда не допустит членства Украины в НАТО – даже по частям, — ответил на это телеведущий. — Наш ответ здесь "нет", который не раз повторялся. Ведь вступление в НАТО автоматически задействует статью 5-ю Североатлантического договора, что означает полномасштабную войну блока с Россией".Он добавил, что именно стремление НАТО поглотить Украину и стало причиной начала специальной военной операции, а во время российского наступления на фронте любые варианты остановки боевых действий без участия России нереалистичны, "как бы там ни скулил Запад в своих кулуарах".Киселев напомнил сказанные в марте президентом Путиным слова о том, что нелепо начинать переговоры только потому, что у противника заканчиваются патроны. Впрочем, Россия готова к серьезному разговору, если это будет не пауза для перевооружения Украины, а реальный мир с гарантиями безопасности для РФ. Российские требования конкретны — полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только это будет сделано, российские власти отдадут приказ прекратить огонь и начать переговоры.Киселев заметил, что решение желательно принимать самой Украине, руководствуясь "подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке", но вряд ли это будет осуществлено. Тем более, западные партнеры Украины, с одной стороны, все больше склоняются к компромиссу, а с другой — готовят военных инструкторов для отправки на Украину. Об это пишет британская "Таймс"."Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", — сказал Киселев, добавив при этом, что есть положения, где компромиссы невозможны.Речь идет об обеспечении прав, свобод и интересов русскоязычных граждан Украины, а также о признании новых территориальных реалий в виде фундаментальных международных договоренностей. И, конечно, отмена санкций."России нужно не перемирие, а реальная модель послевоенного мира – необратимая, со взаимными гарантиями".Дмитрий Киселев выразил убеждённость в том, что Россия предложила самый реалистичный вариант завершения войны.Тем временем разговоры о победе над Россией на поле боя сошли на нет, и на Западе теперь думают, как потянуть время, чтобы, может быть, победить как-то по-другому. Тем не менее, французы отрабатывают переброску войск в Румынию, в Финляндии только что закончились маневры, стартуют авиационные учения по отработке ударов тактическим ядерным оружием по территории России Steadfast Noon, напомнил телеведущий.Похоже, CША извлекли из кризиса всю возможную прибыль – ВПК загружен, Европа подчинена, а Украина начинает приносить убытки и становиться источником повышенных рисков, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке. "Что до Зеленского, то в следующем году ему, видимо, придется развлекать европейских спонсоров не "планом победы", а планом побега", - резюмировал Дмитрий Киселёв.Подробнее о том, почему вступление Украины в НАТО не может быть частью мирного плана — в материале "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО".

https://ukraina.ru/20240408/1054381365.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, киселев, джо байден, нато, еврокомиссия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, эксклюзив