Ураган российского наступления сдувает надежды Киева. Киселев о том, как план победы стал планом побега
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам национального проекта "Винный гид России - 2019"
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало изменение позиции Запада по поводу военной поддержки Украины.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев проследил, как по ходу российских успехов на фронте меняется интонация по Украине на Западе.
"Раньше все было так воинственно, что аж – куда деваться, — вспомнил он. — Еще весной в Англии Борис Джонсон заявлял: "Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободна. Суверенная Украина снова поднимется, и Британия будет рядом столько, сколько потребуется. Спасибо и слава Украине!"
То же самое можно сказать и о других недружественных странах и организациях. В начале лета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя", а в начале года президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "Россия никогда не победит Украину. Никогда!"
Всего неделю назад газета "Вашингтон Пост" утверждала, что Зеленский все еще может добиться от союзников положительного решения по своему "плану победы" на саммите в Рамштайне. Но все рухнуло. Сначала, сославшись на ураган "Милтон", в Рамштайн отказался лететь Байден. Затем такое же решение принял госсекретарь США Блинкен.
Дмитрий Киселев считает, что дело вовсе не в урагане "Милтон", а в урагане российского наступления.
"И почувствуйте смену интонации, — сказал он. — По-другому запели. Британцы ловят такие вещи лучше других".
И действительно, "Гардиан" сообщил, что "в брюссельских коридорах власти усиливается щемящее чувство, что политическая воля и стремление оказывать Украине помощь для победы над Россией постепенно угасают, причем по обе стороны Атлантики". Газете вторит другое крупное издание — "Файнэншнл Таймс". Его авторы увидели изменение настроений не только в западных столицах, но и в киевских кулуарах: решимость закончить конфликт изгнанием российской армии с Украины трансформируется в неохотное признание необходимости мирных переговоров ради сохранения хотя бы части страны. А далее журналисты и эксперты обсуждают цену, которую придется заплатить России за членство части Украины в НАТО.
"На голубом глазу, как будто мы только этого и ждем. Как ни в чем не бывало. Как будто мы ничего до сих пор не объясняли. Как будто у них там сильная переговорная позиция по результатам на поле боя", — возмутился Киселев.
"Файнэншнл Таймс" обсуждает возможность сделки, в рамках которой Россия сохранит контроль над новыми регионами, но без формального признания суверенитета над ними, а остальная часть Украины либо вступит в НАТО, либо получит сопоставимые гарантии безопасности.
"Россия никогда не допустит членства Украины в НАТО – даже по частям, — ответил на это телеведущий. — Наш ответ здесь "нет", который не раз повторялся. Ведь вступление в НАТО автоматически задействует статью 5-ю Североатлантического договора, что означает полномасштабную войну блока с Россией".
8 апреля, 17:43Экспансия была заложена в саму природу НАТО. Дмитрий Киселев об истории и перспективах военного блокаНа прошлой неделе исполнилось 75 лет со дня создания военного блока НАТО. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 07 апреля 2024 года стала история возникновения и постепенного расширения Североатлантического альянса.
Он добавил, что именно стремление НАТО поглотить Украину и стало причиной начала специальной военной операции, а во время российского наступления на фронте любые варианты остановки боевых действий без участия России нереалистичны, "как бы там ни скулил Запад в своих кулуарах".
Киселев напомнил сказанные в марте президентом Путиным слова о том, что нелепо начинать переговоры только потому, что у противника заканчиваются патроны. Впрочем, Россия готова к серьезному разговору, если это будет не пауза для перевооружения Украины, а реальный мир с гарантиями безопасности для РФ.
Российские требования конкретны — полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как только это будет сделано, российские власти отдадут приказ прекратить огонь и начать переговоры.
Киселев заметил, что решение желательно принимать самой Украине, руководствуясь "подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке", но вряд ли это будет осуществлено. Тем более, западные партнеры Украины, с одной стороны, все больше склоняются к компромиссу, а с другой — готовят военных инструкторов для отправки на Украину. Об это пишет британская "Таймс".
"Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими", — сказал Киселев, добавив при этом, что есть положения, где компромиссы невозможны.
Речь идет об обеспечении прав, свобод и интересов русскоязычных граждан Украины, а также о признании новых территориальных реалий в виде фундаментальных международных договоренностей. И, конечно, отмена санкций.
"России нужно не перемирие, а реальная модель послевоенного мира – необратимая, со взаимными гарантиями".
Дмитрий Киселев выразил убеждённость в том, что Россия предложила самый реалистичный вариант завершения войны.
"Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории, и пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе", — сказал он.
Тем временем разговоры о победе над Россией на поле боя сошли на нет, и на Западе теперь думают, как потянуть время, чтобы, может быть, победить как-то по-другому. Тем не менее, французы отрабатывают переброску войск в Румынию, в Финляндии только что закончились маневры, стартуют авиационные учения по отработке ударов тактическим ядерным оружием по территории России Steadfast Noon, напомнил телеведущий.
Похоже, CША извлекли из кризиса всю возможную прибыль – ВПК загружен, Европа подчинена, а Украина начинает приносить убытки и становиться источником повышенных рисков, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке. "Что до Зеленского, то в следующем году ему, видимо, придется развлекать европейских спонсоров не "планом победы", а планом побега", - резюмировал Дмитрий Киселёв.
Подробнее о том, почему вступление Украины в НАТО не может быть частью мирного плана — в материале "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО".