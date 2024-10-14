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В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО - 14.10.2024 Украина.ру
В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
Возбуждено уголовное дело по факту избиения в городе Волжском местных жителей, один из которых оказался участником специальной военной операции. Об этом 14 октября сообщил Волгоградский Следком
2024-10-14T13:33
2024-10-14T13:33
2024-10-14T13:34
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Согласно опубликованным 12 октября сообщениям в СМИ, в Волжском двое мужчин, используя малозначительный повод, избили местных жителей. Одним из пострадавших был участник СВО.Следственными органами СК России по Волгоградской области была организована процессуальная проверка. По её результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления - хулиганства, совершённого группой лиц. Все участники инцидента установлены.Они также рассказали, что в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Свою вину в содеянном задержанные признали полностью.Больше новостей дня в обзоре Кадровые военные США в Курской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 октября
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Украина.ру
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новости, волжский, россия, волгоградская область, ск рф, криминал, сво, уголовное дело
Новости, Волжский, Россия, Волгоградская область, СК РФ, криминал, СВО, уголовное дело
В Волжском задержаны подозреваемые в избиении участника СВО
13:33 14.10.2024 (обновлено: 13:34 14.10.2024)
Возбуждено уголовное дело по факту избиения в городе Волжском местных жителей, один из которых оказался участником специальной военной операции. Об этом 14 октября сообщил Волгоградский Следком
Согласно опубликованным 12 октября сообщениям в СМИ, в Волжском двое мужчин, используя малозначительный повод, избили местных жителей. Одним из пострадавших был участник СВО.
Следственными органами СК России
по Волгоградской области
была организована процессуальная проверка. По её результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления - хулиганства, совершённого группой лиц. Все участники инцидента установлены.
"Подозреваемыми оказались двое местных жителей, которые в настоящее время задержаны. С их участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщили следователи.
Они также рассказали, что в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Свою вину в содеянном задержанные признали полностью.