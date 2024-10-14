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Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов
Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов - 14.10.2024 Украина.ру
Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов
Президент России Владимир Путин считает необходимыми контакты по сокращению потенциалов ядерных держав. Их следует увязывать с другими вопросами безопасности России в условиях ведущейся против неё войны, заявил 14 заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2024-10-14T14:10
2024-10-14T14:10
2024-10-14T14:10
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ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная угроза
международная политика
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"В условиях войны, которая ведется в отношении России с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно", - сказал пресс-секретарь президента России.Оценивая заявление президента США Джозефа Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей о сокращении ядерных потенциалов, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин уже высказывался по этому вопросу."Наш президент об этом уже говорил: Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел", - сказал Песков.Также на эту тему: Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, международная политика, международные отношения
Новости, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, Международная политика, международные отношения
Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов
Президент России Владимир Путин считает необходимыми контакты по сокращению потенциалов ядерных держав. Их следует увязывать с другими вопросами безопасности России в условиях ведущейся против неё войны, заявил 14 заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков