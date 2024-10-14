https://ukraina.ru/20241014/1058076330.html

Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов

Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов - 14.10.2024 Украина.ру

Песков рассказал о переговорах по сокращению ядерных потенциалов

Президент России Владимир Путин считает необходимыми контакты по сокращению потенциалов ядерных держав. Их следует увязывать с другими вопросами безопасности России в условиях ведущейся против неё войны, заявил 14 заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2024-10-14T14:10

2024-10-14T14:10

2024-10-14T14:10

новости

россия

сша

джо байден

владимир путин

дмитрий песков

ядерное оружие

ядерная безопасность

ядерная угроза

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg

"В условиях войны, которая ведется в отношении России с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно", - сказал пресс-секретарь президента России.Оценивая заявление президента США Джозефа Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей о сокращении ядерных потенциалов, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин уже высказывался по этому вопросу."Наш президент об этом уже говорил: Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел", - сказал Песков.Также на эту тему: Медведев ответил на слова Байдена о стремлении к полному устранению ядерного арсенала

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, международная политика, международные отношения