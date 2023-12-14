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Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин - 14.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин
Дежурные силы ПВО в ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале
2023-12-14T04:01
2023-12-14T04:01
2023-12-14T04:01
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"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, бпла, атака, всу, пво, сво, сергей собянин
Новости, Москва, БПЛА, атака, ВСУ, ПВО, СВО, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин
Дежурные силы ПВО в ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале