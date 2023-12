https://ukraina.ru/20231213/1052073315.html

"Америка сдалась". Эксперты о визите Зеленского в Вашингтон

Итоги визита Зеленского в США оказались для него совсем не так радужны, как он ожидал. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что время красных дорожек и оваций проходит

Пока Зеленскому и его команде не удается нащупать триггерные точки, на которые можно нажать американским политикам, чтобы переломить ситуацию. Что будет в итоге с военной помощью Украине и каковы прогнозы на будущий год, писали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политический аналитик Алексей Голобуцкий:Основные два момента из речи Байдена: 1. Эта поддержка [Украины] важна для безопасности людей во всем мире. 2. Моя команда работает над компромиссом по миграции. Компромисс – так работает демократия. Держать в заложниках Украину – это неправильно, я прошу Конгресс такого не делать. -- То есть, демократы нашли возможность договариваться с республиканцами, чтобы снять блокировку по вопросам помощи. И Байден подчеркивает, что наша война – не конфликт регионального уровня, угроза России глобальна. Такой подход нам однозначно на пользу.Специалист по публичным коммуникациям Александра Титатренко:Америка сдалась, а мы должны победить. Зеленский говорил не о том, что нужно. Со всем моим уважением и восторгом к его копирайтерам, сейчас я всем вам открою большой секрет успеха любых обращений – не ради аплодисментов, не ради репостов, не ради красоты слов, а ради результата. Он говорил о том, что нельзя бросить солдат без снарядов, то есть давил на совесть, жалость, солидарность. Но мы уже это проходили, это больше не продается. Возможно, он уже не говорил, но еще одна ветвь аргументов, которые раздаются уже два года и никого больше не пугают – это о том, что Путин не остановится на России. Это тоже было уже, и этого не боятся, в это не верят, и это будет не скоро – Байден до этого не доживет. Всегда во всех текстах – будь то обращение или реклама – нужно использовать одно единственное правило – говорите о том, что интересует другую сторону. Бить по боли, показывать выгоду. Надо говорить о них, не о себе. Со всеми навыками эмпатии или телепатии нужно внимательно рассмотреть Его собеседника и разговаривать с ним. "Затяжная война или поражение Украины выгодно Америке"? Эту идею надо разнести вдребезги. Надо конкретно сформулировать: уступить территории, даже временно, на год перейти в оборону "чтобы наращивать военную мощь" – это означает ПОРАЖЕНИЕ АМЕРИКИ против России. Это означает, что НАТО не может найти способ противостоять ее тупости, бесконечным мобилизантам и советским снарядам. Надо не бояться сказать хозяину оружия, которое нам не хотят давать: окей, мы поняли, вы до сих пор не готовы вступить в эту войну, вы не готовы оказать сопротивление России, вы слабее ее. "Это не ваша война"? Как так, в договоре написано другое. Вы обязались защитить страну в случае нападения на нее, но вы не смогли найти средство, как это сделать. То есть вы не в состоянии защитить любую страну против России или Китая – так и скажите. Ваш отказ отправить войска, отказ достаточно вооружить нас, ваш фиктивный лендлиз, ваши условия "измените это, увольте того" и совсем жалкие слова о недостаточной благодарности – все это говорит о том, что вы беззащитны против России на мировой арене.Это значит, что у них реально вторая армия мира, только не после Америки, а после Китая.Америка на третьем месте – вот что значит ваша невмешательство. Вас это устраивает? НАТО не работает. ООН не работает. Это очевидно, и в случае нападения на Эстонию, Финляндию или Польшу условия помощи им никак не изменятся – разве Америка не будет точно так бояться эскалации и ядерного удара, если пришлет туда свои войска? Разве солдаты Франции, Германии и Британии готовы умереть за Литву или Румынию? НАТО существует устно, на бумаге, и все.НАТО существует исключительно до того момента, когда на него нападут, это становится очевидным из-за вашего поведения в Украине. (Это еще нужно будет сказать нашим другим партнерам, потому что нам нужно будет искать союзников, но об этом в другой раз). Надо было бить в страшную боль Америки – выглядеть слабыми. Исторически они должны действовать как и во второй мировой войне: без внешнего вмешательства Америки и СССР победить было невозможно. Теперь помощь нужна тем, кто погибал раньше вас. Фактически – если Америка не вмешается (разговоры о вооружении уже можно оставить – этого уже недостаточно, сами мы не справимся), то она переходит на третье место по значительности. Если не на четвертое место, потому что на подиум поднимаются мусульмане по всей земле с Эмиратами во главе. Вот как проигрывает Америка уже завтра, ну, может, первого января. Никто больше не будет ей доверять свою защиту, никто больше не будет бояться ее вмешательств - это все видят, хорошие и плохие. Америке нужна наша победа больше, чем любому другому. Джо Байден может пройти первый тур выборов, может даже выиграть их, но войти в историю как президент-статист – кто-нибудь вспомнит, что он сделал для страны, для мира, кто гордится им?Президент, получивший поражение, это немного более унизительно, чем вступивший в войну президент, даже если это было ошибкой. Но нашу войну можно выиграть, и Джо Байден может, еще за этот срок, стать таким Президентом, который выйдет в историю как победитель над величайшим в мире злом! Америка может стать great again еще до Трампа, если перестанет пускать слюну старикана из Диснеевских мультиков. Помните, как Scrooge McDuck нырял в море золотых монет, а его все уважали и ненавидели от зависти? Где он, что делает?Доживаете свой срок в хосписе? Дяде Скруджу нужно вложиться в Победу, то есть в уважение к себе. Пока не поздно, американцам нужно продать идею стать величественными снова и навсегда. И, конечно, предупредить о плане Б!Публицист Андрей Медведев:Самое плохое, что мы можем сделать сейчас, это начать думать, что перелом в войне уже наступил. На фоне выделения Киеву всего 200 миллионов долларов, заявлений западных политиков о неспособности Украины наступать, на фоне заявлений о переговорах, у кого-то могло родиться ощущение, что где-то замаячила развязка. Начнём с 200 миллионов. Ну, прежде всего, эти деньги не пойдут на Украину. Это для американского ВПК. А вот уже оружие поедет на Украину точно. Да, денег Киеву будут давать меньше. Но даже этого хватит, чтобы продолжать вести войну против России. Если ВСУ сейчас перейдут в оборону а все к тому и идёт, то это не станет заморозкой. Украина будет делать то, что умеет лучше всего. Террор. Будут и атаки на наши города с помощью БПЛА. И попытки взрывов на объектах инфраструктуры. Бандеровщина это терроризм. Ну и плюс к этому, ВСУ будут вести активную оборону. А если Киеву подкинут деньжат (это скорее всего случится ближе к марту), и техники, то вполне вероятен и новый наступ. Все разговоры о заморозке конфликта, это попытка снова уговорить нас поверить в какие-то добрые намерения Запада. Понятно же, что любая пауза будет использована против нас. Хор западных политиков и СМИ, завывающий о том, что у Киева всё плохо, зазвучал слишком слаженно и слишком внезапно. Это наводит на очень простую мысль. И вовсе не о том, что Запад устал от Украины. Наоборот. Нас пытаются убедить, что Запад устал от Украины. А вот какие там действительно планы, это большой вопрос. Скорее всего, Запад будет понемногу давать деньги, чтобы, пока получается, поддерживать боеспособность ВСУ. Чтобы Украина максимально долго оставалась антирусским тараном. Год, два, три. Сколько получится. Понятно, что уже не ради победы над Россией (в это не верит никто), а чтобы максимально нам нагадить. Потому и полагаю, что будут теракты, диверсии. Денег нужно меньше, чем на полноценную войну, а удары могут быть очень болезненными. Мы должны быть готовы к очень серьёзным ситуациям. И до перелома нам ещё предстоит довоевать. ВСУ ещё от нашей старой границы на Брянщине и Белгородчине отодвинуть надо. И, несомненно, будут сложные дни. Трагические. Но в любом случае, мы, как страна, так много уже прошли, так много преодолели. Тёмные дни Изюма, Купянска, оставления Херсона. Что нам думалось тогда, помните? Что чувствовали мы? Как удержали веру в страну? Но удержали же. Да, сейчас принципиально иная ситуация. Шаг за шагом мы преодолеваем наш трудный путь. Главное, не стоить иллюзии. Не возгордиться. Не подменять реляциями реальность. И не верить Западу.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСенатор Вэнс: В интересах США — чтобы Украина уступила часть территории русскимАмериканский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, который, как многие уже писали, назвал визит Зеленского в Вашингтон "позорным", заявил ещё кое-что интересное."В интересах Америки — признать, что Украина будет вынуждена уступить часть территории русским", — так обобщил позицию Вэнса телеканал NBC.Это что-то новенькое. Не "Америке придётся скрепя сердце признать…", а "в интересах Америки признать…" ("America's best interest ... to accept Ukraine is going to have to cede some territory to the Russians"). Что имел в виду сенатор?▪️ Логика Вэнса такова. Все, у кого есть мозги, понимают, что Киев не сможет отбросить русских на границу 1991 года. Эта мысль абсурдна, в неё никто не верит. Поэтому Белый дом должен объяснить, в чём же цель войны. На что он хочет потратить ещё $61 млрд там, где не помогли $100 млрд?Надо учитывать, что Украина, в функциональном смысле, уничтожена как государство, а средний возраст солдата ВСУ — 43 года. Из-за этой трагедии мы, американцы, оказались на крючке и должны будем содержать украинских пенсионеров, оплачивая восстановление всей их страны.Любые страшилки о том, что "Путин не остановится", захватив Украину, и вслед за тем нападёт на страну НАТО, не выдерживают критики, продолжает Вэнс. Россия гораздо слабее, чем многие думают: это видно хотя бы по украинскому ТВД. С таким количеством войск ей не удастся оккупировать всю Украину, а уж тем более взять Польшу или устроить марш на Берлин.Если же кто-то в Европе думает иначе — что же они не платят, как мы, ни за Украину, ни за собственное членство в НАТО? Словом, вторжением России в Европу пугают лишь те, кто хочет и дальше продолжать ошибочную политику по Украине.▪️ Так рассуждает Вэнс. На первый взгляд, логика не самая убедительная. Разве Штатам не выгоднее годами поддерживать конфликт на Украине, обескровливая русских? В конце концов, разве не наживается на этой войне американский ВПК и его акционеры — те же сенаторы? Не им ли завидует этот 39-летний выскочка-сенатор?По-видимому, нет. Для определённой части американских элит эта логика не работает — зато работает другая. Они видят серьёзную ограниченность внутренних ресурсов Запада и ужасную логистику поставок Киеву всё новых порций вооружений.Параллельно они наблюдают, как планы Израиля "за три дня" уничтожить ХАМАС оборачиваются уже третьим месяцем бойни без внятного результата — и тоже требуют ресурсов. Они смотрят, как региональные конфликты в мире набухают один за другим (последний пример — спор Венесуэлы с Гайаной прямо в подбрюшье США) — и всюду Вашингтон не может не вмешаться, не потеряв реноме гегемона. Прямо сейчас они считают дни до выборов "президента" Тайваня, одновременно прислушиваясь к решительной риторике Пекина.▪️ Ставка на раскачку западного ВПК к 2025 году? В глазах Вэнса и ему подобных, это было бы, наверное, правильным, — но ровно для этого и надо сейчас бросить чемодан без ручки под названием "Украина", не позволяющий поднакопить ресурсный жирок!Для России всё это означает, что никакого перемирия на Украине быть не должно: нужно идти как можно дальше и освобождать как можно больше временно украинской земли. В том числе потому, что после 2024 года делать это будет сложнее.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

