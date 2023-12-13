Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
Херсонская область уже глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России, отметил глава региона
В среду, 13 декабря, на Международной выставке-форуме "Россия" Владимир Сальдо подвел итоги уходящего 2023 года и объявил главные достижения Херсонской области в составе Российской Федерации.
Губернатор отметил, что за год нахождения Херсонской области в составе России произошел серьезный экономический подъем. Это только начало пути, открывшего широкие возможности для роста.
"Начало нашего экономического развития показало, что приоритеты отдаются тому, что раньше не делалось: возрождение, ремонт и строительство дорог; восстановление всей системы инфраструктурного обеспечения жизни людей; реконструкция системы транспорта, медицины, образования. Все это мы начали делать в этом году", — подчеркнул глава региона.
Херсонская область уже достаточно глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России. На 2024 год планы более грандиозные – объем преобразований и развития увеличены в 4 раза, заявил Владимир Сальдо.