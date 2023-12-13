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Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год

Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год - 13.12.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год

Херсонская область уже глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России, отметил глава региона

2023-12-13T15:30

2023-12-13T15:30

2023-12-13T15:30

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В среду, 13 декабря, на Международной выставке-форуме "Россия" Владимир Сальдо подвел итоги уходящего 2023 года и объявил главные достижения Херсонской области в составе Российской Федерации. Губернатор отметил, что за год нахождения Херсонской области в составе России произошел серьезный экономический подъем. Это только начало пути, открывшего широкие возможности для роста.Херсонская область уже достаточно глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России. На 2024 год планы более грандиозные – объем преобразований и развития увеличены в 4 раза, заявил Владимир Сальдо.

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