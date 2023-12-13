Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год - 13.12.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год
Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год - 13.12.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год
Херсонская область уже глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России, отметил глава региона
2023-12-13T15:30
2023-12-13T15:30
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новости украины
херсонская область
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В среду, 13 декабря, на Международной выставке-форуме "Россия" Владимир Сальдо подвел итоги уходящего 2023 года и объявил главные достижения Херсонской области в составе Российской Федерации. Губернатор отметил, что за год нахождения Херсонской области в составе России произошел серьезный экономический подъем. Это только начало пути, открывшего широкие возможности для роста.Херсонская область уже достаточно глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России. На 2024 год планы более грандиозные – объем преобразований и развития увеличены в 4 раза, заявил Владимир Сальдо.
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Новости, Новости Украины, Херсонская область

Сальдо рассказал, что изменилось в Херсонской области за год

15:30 13.12.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Херсонская область уже глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России, отметил глава региона
В среду, 13 декабря, на Международной выставке-форуме "Россия" Владимир Сальдо подвел итоги уходящего 2023 года и объявил главные достижения Херсонской области в составе Российской Федерации.
Губернатор отметил, что за год нахождения Херсонской области в составе России произошел серьезный экономический подъем. Это только начало пути, открывшего широкие возможности для роста.
"Начало нашего экономического развития показало, что приоритеты отдаются тому, что раньше не делалось: возрождение, ремонт и строительство дорог; восстановление всей системы инфраструктурного обеспечения жизни людей; реконструкция системы транспорта, медицины, образования. Все это мы начали делать в этом году", — подчеркнул глава региона.
Херсонская область уже достаточно глубоко интегрировалась в правовое, экономическое и культурное поле России. На 2024 год планы более грандиозные – объем преобразований и развития увеличены в 4 раза, заявил Владимир Сальдо.
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря, 14:48
Двое украинских военнослужащих сдались в плен на Херсонском направлении — МО РФНа Херсонском направлении 10 декабря ВСУ потеряли 60 солдат, двое сдались в плен. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
 
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