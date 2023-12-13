https://ukraina.ru/20231213/1052014864.html

Украина "в кольце друзей". Когда начнут протестовать румынские дальнобойщики

Украина "в кольце друзей". Когда начнут протестовать румынские дальнобойщики - 13.12.2023 Украина.ру

Украина "в кольце друзей". Когда начнут протестовать румынские дальнобойщики

Из шести основных автомобильных КПП на границах Украины с Польшей, Словакией и Венгрией четыре остаются заблокированными. Остальные могут быть перекрыты в любой момент, как и граница с Румынией.

2023-12-13T04:19

2023-12-13T04:19

2023-12-13T04:19

эксклюзив

зарубежье

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Накануне саммита Европейского Союза 14-15 декабря, где будет решаться вопрос начала переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС, перевозчики восточноевропейских стран не прекращают акции протеста на границе с Украиной.Хуже всего ситуация на польско-украинской границе. Там пока удалось восстановить движение фур только на одном переходе – «Дорогуск – Ягодин». На это ушло два дня, однако блокада может возобновиться в ближайшее время.В понедельник, 11 декабря, глава гмины (муниципалитета) Дорогуск Войцех Сава отменил разрешение на проведение протеста перевозчиков на границе с Украиной, которые блокировали КПП «Дорогуск – Ягодин» с 6 ноября. Фактически это был запрет акции, и его причинами были названы «большая опасность для имущества» и «блокирование движения».В 14:00 началось движение фур на этом участке границы в обе стороны, однако уже в 20:00 понедельника поперёк трассы со стороны польского пункта пропуска «Дорогуск» был установлен грузовик, который сделал невозможным проезд большегрузного транспорта. Протестующие заявили, что они ни при чём, а грузовик сломался.При этом они не позволяли прибывшим полицейским разблокировать дорогу и проводить караваны украинских фур в обход. Это привело к столкновениям между польскими дальнобойщиками и правоохранителями. Примечательно, что ни местные пожарные, ни все остальные компании, к которым обращались полицейские, не предоставили тягачи, чтобы убрать стоящий на дороге грузовик.На следующий день, 12 декабря, ситуация на трассе у Дорогуска вызвала резкие комментарии в Сейме (парламенте) Польши. Депутат от уже правящей «Гражданской коалиции» (ГК) Михал Колодзейчак назвал происходящее провокацией, организованной партией «Право и Справедливость» (ПиС), которая как раз потеряла власть. «Вот как выглядит провокация ПиС. Тщательно спланированная акция, предпринятая полицией ПиС после того, как Дональд Туск стал премьер-министром» – заявил он.В свою очередь, один из лидеров националистической фракции «Конфедерация» Гжегож Браун заявил, что решение о запрете акции дальнобойщиков принято под давлением. «Чиновники местной власти поддаются давлению, и мы не удивлены, потому что польское государство не предоставило им гарантий безопасности перед лицом угроз и создания проскрипционных списков украинцами, слугами которых вы являетесь уже второй сезон» – сказал депутат Сейма.В конце концов, грузовик с дороги у Дорогуска убрали, однако польские дальнобойщики уже подали заявку на новый протест, который должен начаться со следующего понедельника, 18 декабря, и продлиться до 25 марта 2024 года. Кроме того, перевозчики обжаловали в суде в Люблине решение главы Дорогуска запретить их протест. При этом лидеры протестующих подчёркивают, что мэр Любичи-Крулевской не намерен отменять блокаду доступа к переходу в Гребенном, как и глава гмины Радымно не планирует отменять блокаду в Корчовой.Это подтверждают с украинской стороны. «На границе с Польшей продолжается блокирование трех направлений: «Рава-Русская – Гребенное», «Краковец – Корчовая» и «Шегини – Медыка». На этих направлениях в очереди в сторону Украины – 2600 грузовиков. Больше всего – напротив пункта пропуска «Шегини». Остается примерно то количество грузовиков, которые и до этого пересекали эти пункты пропуска, интенсивности не отмечаем» – сообщил 12 декабря спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко.Польская газета Rzeczpospolita, в свою очередь, отметила, что польские дальнобойщики ужесточили блокаду, и с 11:00 вторника пропускали через каждый из трёх упомянутых КПП только по одной фуре в час – не считая военных и гуманитарных грузов. «С 11 декабря к ним подключились перевозчики из Словакии и Венгрии, заблокировав доступ, соответственно, к пунктам пропуска в Ужгороде и Чопе» – написало издание, однако это не совсем соответствует действительности.Как сообщила 12 декабря Закарпатская таможня, накануне словацкие перевозчики возобновили приостановленную на прошлой неделе акцию протеста, и с 16:00 понедельника заблокировали движение фур с Украины в Словакию через КПП «Вышне Немецке – Ужгород». «Относительно въезда крупногабаритных транспортных средств из Словакии, то протестующие не препятствуют их движению на таможенную территорию Украины» – сказано в сообщении. Очередь на въезд превышает 500 фур.«Что же касается украинско-венгерской границы, то после вчерашней встречи с представителями смежной стороны венгерские коллеги проинформировали, что на их стороне также проходит анонсированная венгерскими перевозчиками демонстрация перед пунктом пропуска «Захонь – Чоп». Однако – БЕЗ блокировки или усложнения движения для грузовиков» – отметила Закарпатская таможня.Венгерские комментаторы связывают такое поведение венгерских дальнобойщиков с тем, что в условиях жёсткого конфликта между Будапештом и Брюсселем за выделение Венгрии средств из фондов Евросоюза, а также по вопросам финансовой помощи Украине и началу переговоров о её вступлении в ЕС, венгерскому премьеру Виктору Орбану не нужна дополнительная линия напряжения.Стоит отметить, что через КПП «Вышне Немецке – Ужгород» и «Захонь – Чоп», наряду с четырьмя упомянутыми выше пунктами пропуска в Польше, проходит львиная доля грузов, которые перемещаются между Украиной и ЕС автомобильным транспортом.При этом Еврокомиссия требует как можно скорее разблокировать переходы на границе с Украиной в первую очередь от польских властей. «Мы по-прежнему обеспокоены тем, что три других пункта пересечения границы между Польшей и Украиной продолжают оставаться заблокированными» – заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адины Велян после возобновления движения фур через КПП «Дорогуск – Ягодин».По её словам, жизненно важно, чтобы соответствующие национальные и местные органы власти приняли необходимые меры для обеспечения движения товаров через внешние границы ЕС.«Я приглашаю все стороны к сотрудничеству с Еврокомиссией для реализации мер, которые повысят эффективность работы пунктов пересечения границы и обеспечат надлежащее применение Соглашения об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС», – добавила она.Приветствовав разблокирование пункта пропуска «Дорогуск – Ягодин», еврокомиссар отметила, что его блокада с 6 ноября имела значительные последствия для Украины, Польши и ЕС, но, в первую очередь, для всех водителей, которые оказались в ситуации блокады.«Я хочу напомнить всем вовлечённым сторонам о вреде, который эти протесты наносят европейской экономике, цепочкам поставок, другим операторам дорог и Украине – стране, находящейся в состоянии войны. Остальные пункты пересечения границы должны быть разблокированы без промедлений», – резюмировала Велян.Эти слова были в первую очередь обращены к новому премьер-министру Польши Дональду Туску, чьё правительство как раз 12 декабря получило вотум доверия в Сейме. Представляя свою программу, Туск, в частности, раскритиковал предыдущие власти за то, что они самоустранились от решения проблемы с блокированием польско-украинской границы.«Я смотрю на вас и не могу понять, как вы могли полностью отказаться от своих действий, как государство, во время протеста на польско-украинской границе. Вы полностью самоустранились. Но ведь это и есть сущность работы государства. Контролировать границу и заботиться об интересах собственных предпринимателей. А вы не смогли позаботиться об интересах польских водителей, и отказались от защиты границы с Украиной во время войны», – заявил он, обращаясь к депутатам от ПиС.По словам Дональда Туска, министры нового правительства ещё до их официального назначения на должности вместе с ним искали решение проблем на границе с Украиной.«Это такой символический момент. Я хочу вам сказать, что не в рамках «100 конкретных дел» или Коалиционного соглашения от 15 октября, а по обычной порядочности будущие министры сидели со мной часами, ночью, искали пути скорейшего решения проблемы на польско-украинской границе. Мы искали и нашли способы как можно быстрее удовлетворить потребности польских водителей, и одновременно немедленно разблокировать границу воюющей Украины, которая ждет грузы», – объявил польский премьер.Однако Дональд Туск не сообщил никаких подробностей этих решений. Польские комментаторы пока скептически оценивают перспективы разблокирования границы, поскольку ключевое требование польских автоперевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинским коллегам. А против этого выступает не только Киев, но и Брюссель – перед которым Туск вынужден будет заискивать с целью получения до сих пор замороженных выплат для Польши из фондов Евросоюза.Пока же украинские дальнобойщики, иногда простояв по несколько недель на польско-украинской границе, всё чаще двигаются юг. Сначала это была Словакия, но после возобновления протестов у КПП «Вышне Немецке – Ужгород» украинские фуры потянулись в Венгрию, а затем – и в Румынию.Так, Андрей Демченко 12 декабря отметил, что «отмечается увеличение грузопотока и на границе с Румынией, где ранее очередей не наблюдалось». В частности, в пункте пропуска «Сирет – Порубное» (Черновицкая область) въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков, а на КПП «Халмэу – Дяково» (Закарпатская область) – 200 фур.Пока публичных заявлений со стороны румынских автоперевозчиков о намерении заблокировать границу с Украиной не было. Однако они страдают от отмены разрешений на работу в ЕС для украинских дальнобойщиков точно так же, как их польские, словацкие и венгерские коллеги. Потому не исключено, что повторится ситуация с украинским зерном, когда требующие запрета его импорта польские фермеры вызвали своеобразную «цепную реакцию» в Словакии, Венгрии и Румынии.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231207/1051814156.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье