"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине - 13.12.2023 Украина.ру
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"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине
"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине - 13.12.2023 Украина.ру
"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине
В течение ближайших двух месяцев Киеву требуются срочные поставки вооружения. Американские генералы прямо говорят, что Украину уже не спасти и Запад будет сокращать военную помощь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T05:20
2023-12-13T05:20
новости
украина
запад
сша
вооружение
военная помощь
помощь
республиканцы
демократическая партия
танки
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Чтобы Украина могла выстоять, в течение ближайших двух месяцев ей нужны срочные поставки вооружения. Это тысячи единиц бронетехники, из которых одна треть – танки, а также 500 стволов артиллерии и РСЗО, 100 самолетов и от 50 до 100 комплексов ПВО, рассказал политолог.Неизвестно, сколько еще продлится агония Украины. Но американские генералы прямо говорят, что ее спасти уже нельзя, даже если Киеву выделят новую помощь, добавил он.Если же Украине выделят много, то это значит, что в США демократы договорились с республиканцами и будут делить помощь между собой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, сша, вооружение, военная помощь, помощь, республиканцы, демократическая партия, танки, артиллерия
Новости, Украина, Запад, США, вооружение, военная помощь, помощь, республиканцы, Демократическая партия, танки, артиллерия

"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине

05:20 13.12.2023
 
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Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В течение ближайших двух месяцев Киеву требуются срочные поставки вооружения. Американские генералы прямо говорят, что Украину уже не спасти и Запад будет сокращать военную помощь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Чтобы Украина могла выстоять, в течение ближайших двух месяцев ей нужны срочные поставки вооружения. Это тысячи единиц бронетехники, из которых одна треть – танки, а также 500 стволов артиллерии и РСЗО, 100 самолетов и от 50 до 100 комплексов ПВО, рассказал политолог.
Неизвестно, сколько еще продлится агония Украины. Но американские генералы прямо говорят, что ее спасти уже нельзя, даже если Киеву выделят новую помощь, добавил он.
"Скорее всего, эту помощь [Украине] урежут, потому что много уже не надо. К тому же, республиканцы понимают, что если выделить много, то половину украдут демократы и пустят на свою избирательную кампанию", - отметил Ищенко.
Если же Украине выделят много, то это значит, что в США демократы договорились с республиканцами и будут делить помощь между собой, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 02:08
Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину, и СШАМы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы
 
НовостиУкраинаЗападСШАвооружениевоенная помощьпомощьреспубликанцыДемократическая партиятанкиартиллерия
 
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