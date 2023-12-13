"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине

Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину, и США

Мы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы