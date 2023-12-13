https://ukraina.ru/20231213/1052005241.html
"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине
"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине - 13.12.2023 Украина.ру
"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине
В течение ближайших двух месяцев Киеву требуются срочные поставки вооружения. Американские генералы прямо говорят, что Украину уже не спасти и Запад будет сокращать военную помощь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T05:20
2023-12-13T05:20
2023-12-13T05:20
новости
украина
запад
сша
вооружение
военная помощь
помощь
республиканцы
демократическая партия
танки
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Чтобы Украина могла выстоять, в течение ближайших двух месяцев ей нужны срочные поставки вооружения. Это тысячи единиц бронетехники, из которых одна треть – танки, а также 500 стволов артиллерии и РСЗО, 100 самолетов и от 50 до 100 комплексов ПВО, рассказал политолог.Неизвестно, сколько еще продлится агония Украины. Но американские генералы прямо говорят, что ее спасти уже нельзя, даже если Киеву выделят новую помощь, добавил он.Если же Украине выделят много, то это значит, что в США демократы договорились с республиканцами и будут делить помощь между собой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051915442.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, сша, вооружение, военная помощь, помощь, республиканцы, демократическая партия, танки, артиллерия
Новости, Украина, Запад, США, вооружение, военная помощь, помощь, республиканцы, Демократическая партия, танки, артиллерия
"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине
В течение ближайших двух месяцев Киеву требуются срочные поставки вооружения. Американские генералы прямо говорят, что Украину уже не спасти и Запад будет сокращать военную помощь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко