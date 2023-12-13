"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Фронт каждый день съедает резервы ВСУ и затормозить этот процесс может только техническое усиление армии. А 500 тысяч необученных мобилизованных солдат позволят продержаться Киеву всего пару месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Сейчас у ВСУ почти не осталось сил и они вцепились в шесть-семь точек вдоль линии фронта. Киев отправляет свои лучшие войска на удержание Авдеевки, Марьинки и Купянска, рассказал эксперт.
"Линия фронта вокруг этих крепостей истончается. Там у Украины или войска хуже, или проблемы с логистикой, или людей мало. Фронт же каждый день съедает их резервы. Затормозить этот процесс может только резкое техническое усиление армии", - отметил Ищенко.
Если раньше 500 тысяч хорошо обученных солдат ВСУ могли позволить Украине продержаться полгода-год, то сейчас 500 тысяч необученных мобилизованных позволят продержаться всего пару месяцев. Если они не сбегут и не сдадутся в плен, отметил политолог.
Сейчас каждый день на трех-четырех направлениях происходит смещение линии фронта в неприятную для Украины сторону. Абсолютно везде началось движение ВСУ вспять, хотя и очень небольшое, резюмировал собеседник Украина.ру.
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