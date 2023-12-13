"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
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"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ
"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру
"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ
Фронт каждый день съедает резервы ВСУ и затормозить этот процесс может только техническое усиление армии. А 500 тысяч необученных мобилизованных солдат позволят продержаться Киеву всего пару месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T03:50
2023-12-13T03:50
новости
украина
всу
мобилизация
авдеевка
марьинка
купянск
оборона
наступление
плен
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Сейчас у ВСУ почти не осталось сил и они вцепились в шесть-семь точек вдоль линии фронта. Киев отправляет свои лучшие войска на удержание Авдеевки, Марьинки и Купянска, рассказал эксперт.Если раньше 500 тысяч хорошо обученных солдат ВСУ могли позволить Украине продержаться полгода-год, то сейчас 500 тысяч необученных мобилизованных позволят продержаться всего пару месяцев. Если они не сбегут и не сдадутся в плен, отметил политолог.Сейчас каждый день на трех-четырех направлениях происходит смещение линии фронта в неприятную для Украины сторону. Абсолютно везде началось движение ВСУ вспять, хотя и очень небольшое, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1052000209.html
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новости, украина, всу, мобилизация, авдеевка, марьинка, купянск, оборона, наступление, плен, военные, резервы
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, Авдеевка, Марьинка, Купянск, оборона, наступление, плен, военные, резервы

"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ

03:50 13.12.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP / Libkos
Читать в
Фронт каждый день съедает резервы ВСУ и затормозить этот процесс может только техническое усиление армии. А 500 тысяч необученных мобилизованных солдат позволят продержаться Киеву всего пару месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Сейчас у ВСУ почти не осталось сил и они вцепились в шесть-семь точек вдоль линии фронта. Киев отправляет свои лучшие войска на удержание Авдеевки, Марьинки и Купянска, рассказал эксперт.
"Линия фронта вокруг этих крепостей истончается. Там у Украины или войска хуже, или проблемы с логистикой, или людей мало. Фронт же каждый день съедает их резервы. Затормозить этот процесс может только резкое техническое усиление армии", - отметил Ищенко.
Если раньше 500 тысяч хорошо обученных солдат ВСУ могли позволить Украине продержаться полгода-год, то сейчас 500 тысяч необученных мобилизованных позволят продержаться всего пару месяцев. Если они не сбегут и не сдадутся в плен, отметил политолог.
Сейчас каждый день на трех-четырех направлениях происходит смещение линии фронта в неприятную для Украины сторону. Абсолютно везде началось движение ВСУ вспять, хотя и очень небольшое, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 16:28
Максим Вилков: Россия разобьет ВСУ, если Зеленский до 2025 года поставит под ружье 5 миллионов человекСША не пошли бы ва-банк по Украине даже без фактора Израиля. Заканчивается срок администрации Байдена. У нее просто не будет времени, чтобы за столь короткий период решить такие масштабные задачи. И у нее нет полного контроля за финансовыми потоками
 
НовостиУкраинаВСУмобилизацияАвдеевкаМарьинкаКупянскоборонанаступлениепленвоенныерезервы
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима
03:50"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ
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03:44Продает коллекцию вин для ВСУ и гордится неонацистами. Чем занимается Арсен Аваков
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