https://ukraina.ru/20231213/1052002834.html

"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ

"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ - 13.12.2023 Украина.ру

"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ

Фронт каждый день съедает резервы ВСУ и затормозить этот процесс может только техническое усиление армии. А 500 тысяч необученных мобилизованных солдат позволят продержаться Киеву всего пару месяцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-13T03:50

2023-12-13T03:50

2023-12-13T03:50

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оборона

наступление

плен

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Сейчас у ВСУ почти не осталось сил и они вцепились в шесть-семь точек вдоль линии фронта. Киев отправляет свои лучшие войска на удержание Авдеевки, Марьинки и Купянска, рассказал эксперт.Если раньше 500 тысяч хорошо обученных солдат ВСУ могли позволить Украине продержаться полгода-год, то сейчас 500 тысяч необученных мобилизованных позволят продержаться всего пару месяцев. Если они не сбегут и не сдадутся в плен, отметил политолог.Сейчас каждый день на трех-четырех направлениях происходит смещение линии фронта в неприятную для Украины сторону. Абсолютно везде началось движение ВСУ вспять, хотя и очень небольшое, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1052000209.html

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новости, украина, всу, мобилизация, авдеевка, марьинка, купянск, оборона, наступление, плен, военные, резервы