https://ukraina.ru/20231213/1051960780.html
Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву
Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву - 13.12.2023 Украина.ру
Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву
Высокое искусство государственного управления и международной политики России состоит в том, чтобы не давать быстрые "зеркальные ответы", а наносить удары тогда, когда это выгодно и необходимо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T04:20
2023-12-13T04:20
2023-12-13T04:20
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украина
ростислав ищенко
терроризм
сша
илья кива
убийство
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война
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Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.После резонансного убийства реакция общественности вполне понятна. "Они убили, давайте мы убьем" - это простой зеркальный ответ, который легко просчитывается. Но последние 20 лет Россия на зеркальные ответы не ловится, рассказал политолог.Образ государства формируется у человека из массы мелких черточек. Я не против, чтобы в ответ начать убивать в украинском тылу всех подряд. Но только в том случае, если российскому государству это пойдет на пользу, указал эксперт.В России есть много людей, которые рассуждают по принципу "Пусть нас не любят, лишь бы боялись". Если бы Россию все в мире боялись, ей было бы трудно сейчас воевать с Америкой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051955508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, ростислав ищенко, терроризм, сша, илья кива, убийство, политика, война
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, терроризм, США, Илья Кива, убийство, политика, война
Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву
Высокое искусство государственного управления и международной политики России состоит в том, чтобы не давать быстрые "зеркальные ответы", а наносить удары тогда, когда это выгодно и необходимо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.
После резонансного убийства реакция общественности вполне понятна. "Они убили, давайте мы убьем" - это простой зеркальный ответ, который легко просчитывается. Но последние 20 лет Россия на зеркальные ответы не ловится, рассказал политолог.
"Как ни пытались США заставить нас воевать так, как им выгодно, Москва выдерживала нужные паузы и била больно тогда, когда это было выгодно нам. В этом и состоит высокое искусство государственного управления и международной политики", - отметил Ищенко.
Образ государства формируется у человека из массы мелких черточек. Я не против, чтобы в ответ начать убивать в украинском тылу всех подряд. Но только в том случае, если российскому государству это пойдет на пользу, указал эксперт.
В России есть много людей, которые рассуждают по принципу "Пусть нас не любят, лишь бы боялись". Если бы Россию все в мире боялись, ей было бы трудно сейчас воевать с Америкой, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь