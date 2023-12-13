https://ukraina.ru/20231213/1051960780.html

Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву

Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву - 13.12.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву

Высокое искусство государственного управления и международной политики России состоит в том, чтобы не давать быстрые "зеркальные ответы", а наносить удары тогда, когда это выгодно и необходимо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-13T04:20

2023-12-13T04:20

2023-12-13T04:20

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Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.После резонансного убийства реакция общественности вполне понятна. "Они убили, давайте мы убьем" - это простой зеркальный ответ, который легко просчитывается. Но последние 20 лет Россия на зеркальные ответы не ловится, рассказал политолог.Образ государства формируется у человека из массы мелких черточек. Я не против, чтобы в ответ начать убивать в украинском тылу всех подряд. Но только в том случае, если российскому государству это пойдет на пользу, указал эксперт.В России есть много людей, которые рассуждают по принципу "Пусть нас не любят, лишь бы боялись". Если бы Россию все в мире боялись, ей было бы трудно сейчас воевать с Америкой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231212/1051955508.html

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новости, россия, украина, ростислав ищенко, терроризм, сша, илья кива, убийство, политика, война