Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву - 13.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231213/1051960780.html
Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву
Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву - 13.12.2023 Украина.ру
Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву
Высокое искусство государственного управления и международной политики России состоит в том, чтобы не давать быстрые "зеркальные ответы", а наносить удары тогда, когда это выгодно и необходимо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-13T04:20
2023-12-13T04:20
новости
россия
украина
ростислав ищенко
терроризм
сша
илья кива
убийство
политика
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355470_0:256:3073:1985_1920x0_80_0_0_2bd6b0af573b841a051de42792415f96.jpg
Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.После резонансного убийства реакция общественности вполне понятна. "Они убили, давайте мы убьем" - это простой зеркальный ответ, который легко просчитывается. Но последние 20 лет Россия на зеркальные ответы не ловится, рассказал политолог.Образ государства формируется у человека из массы мелких черточек. Я не против, чтобы в ответ начать убивать в украинском тылу всех подряд. Но только в том случае, если российскому государству это пойдет на пользу, указал эксперт.В России есть много людей, которые рассуждают по принципу "Пусть нас не любят, лишь бы боялись". Если бы Россию все в мире боялись, ей было бы трудно сейчас воевать с Америкой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231212/1051955508.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355470_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a80a9518533b285e597860d85047d36b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, ростислав ищенко, терроризм, сша, илья кива, убийство, политика, война
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, терроризм, США, Илья Кива, убийство, политика, война

Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву

04:20 13.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в Алабино
Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Высокое искусство государственного управления и международной политики России состоит в том, чтобы не давать быстрые "зеркальные ответы", а наносить удары тогда, когда это выгодно и необходимо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Ранее в Подмосковье был убит бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине это вызвало бурное ликование. Там заявили, что это была спецоперация СБУ.
После резонансного убийства реакция общественности вполне понятна. "Они убили, давайте мы убьем" - это простой зеркальный ответ, который легко просчитывается. Но последние 20 лет Россия на зеркальные ответы не ловится, рассказал политолог.
"Как ни пытались США заставить нас воевать так, как им выгодно, Москва выдерживала нужные паузы и била больно тогда, когда это было выгодно нам. В этом и состоит высокое искусство государственного управления и международной политики", - отметил Ищенко.
Образ государства формируется у человека из массы мелких черточек. Я не против, чтобы в ответ начать убивать в украинском тылу всех подряд. Но только в том случае, если российскому государству это пойдет на пользу, указал эксперт.
В России есть много людей, которые рассуждают по принципу "Пусть нас не любят, лишь бы боялись". Если бы Россию все в мире боялись, ей было бы трудно сейчас воевать с Америкой, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 11:42
Последние гастроли: зачем Зеленского зовут в США и чем это закончится для Украины - СелезнёвСоциолог Денис Селезнёв рассказал о ситуации в Крыму, прокомментировал катастрофу в крымском метро и сокращение военной помощи США киевскому режиму, а также оценил "последние гастроли" Зеленского
 
НовостиРоссияУкраинаРостислав ИщенкотерроризмСШАИлья Киваубийствополитикавойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:32Болгария по просьбе Орбана отменит акциз на транспортировку российского газа
05:30Военный историк о том, как Россия использует тактику ползучего наступления и "полуохватов" в Авдеевке
05:20"Её уже не спасти": Ростислав Ищенко объяснил, почему Запад урезает помощь агонизирующей Украине
05:10Ростислав Ищенко о том, зачем Киев решил убить Дарью Дугину и как ее смерть навредила Украине
05:09В Софии начался демонтаж памятника Советской армии в честь воинов-освободителей - БНТ
05:00Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ
04:50Одни потерялись, другие промазали. Эксперт о том, как армия РФ расправляется с армией FPV-дронов ВСУ
04:46Завод имени Ильича в Мариуполе запустил производство в первых трёх цехах
04:40Политолог раскрыл, как Киев создает "злых русских" и нужно ли делить "последнюю рубашку" с Украиной
04:30Ростислав Ищенко объяснил, почему Зеленский должен повесить Буданова "прямо на Крещатике"
04:28Амбиции Баку растут. Заменит ли Азербайджан Россию на газовом рынке ЕС?
04:20В Киеве прогремели взрывы, воздушную тревогу также объявили в Черниговской области
04:20Ростислав Ищенко о том, почему Россия должна "бить больно" внезапно, а не давать "зеркальный" ответ Киеву
04:19Украина "в кольце друзей". Когда начнут протестовать румынские дальнобойщики
04:12Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годам
04:10Военный историк раскрыл, почему в бою все решает "святой чугуний", а FPV-дроны не заменят артиллерию
04:07Зеленский признал, что большая часть выделяемой Киеву помощи остаётся в США
04:00Ростислав Ищенко о том, как мертвые герои становятся свидетелями зверских преступлений киевского режима
03:50"Если не сбегут и не сдадутся": политолог рассказал, сколько еще продержится необученная армия ВСУ
03:46Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
Лента новостейМолния