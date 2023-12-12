"Отправился шаромыжничать": Захарова о поездке Зеленского в Вашингтон - 12.12.2023 Украина.ру
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"Отправился шаромыжничать": Захарова о поездке Зеленского в Вашингтон
"Отправился шаромыжничать": Захарова о поездке Зеленского в Вашингтон - 12.12.2023 Украина.ру
"Отправился шаромыжничать": Захарова о поездке Зеленского в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США "шаромыжничать с протянутой рукой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-12-12T17:25
2023-12-12T17:34
новости
россия
украина
вашингтон
владимир зеленский
джо байден
мария захарова
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Захарова процитировала заявленную цель визита: "Подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов в поддержке народа Украины". "Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, и, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу, не прекращать щедрое спонсирование киевского режима. По сути, уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах", — отметила Захарова.Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут очень внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена.
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новости, россия, украина, вашингтон, владимир зеленский, джо байден, мария захарова
Новости, Россия, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Джо Байден, Мария Захарова

"Отправился шаромыжничать": Захарова о поездке Зеленского в Вашингтон

17:25 12.12.2023 (обновлено: 17:34 12.12.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США "шаромыжничать с протянутой рукой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон", - заявила дипломат.
Захарова процитировала заявленную цель визита: "Подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов в поддержке народа Украины".
"Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, и, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу, не прекращать щедрое спонсирование киевского режима. По сути, уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах", — отметила Захарова.
Как сообщало издание "Украина.ру", Владимир Зеленский 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом выступлении в военной академии он раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут очень внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12:43
"У Украины был шанс, но теперь всё кончено". Зачем Байден вызвал Зеленского в ВашингтонТретий визит президента Украины Владимира Зеленского в США за период проведения СВО может не сулить ему ничего хорошего: Киев рискует лишиться поддержки союзника через считаные дни
 
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